Marina di Ginosa, dal 10 giugno al via la stagione di Elephant Park

GINOSA (TA) – L’Elephant Park (Contrada Pizziferro, 74013 Marina di Ginosa ) apre i cancelli per la stagione estiva 2023 organizzata da Anonima Group, Serious Kitchen e Uncode. L’enorme parco immerso nella macchia mediterranea anche quest’anno ospiterà eventi di ogni tipo, adatti a un pubblico trasversale di ogni età. Uno spazio elefantiaco con due laghetti naturali, tre stage, e 20.000 metri quadri che aspettano solo di essere vissuti da turisti e pugliesi.

Giugno e luglio vedono i primi eventi nel grande parco pugliese all’insegna della musica: con Richie Hawtin, dj e produttore canadese, il dj tedesco Sven Väth, e il popolarissimo dj Wade. Ad agosto è il turno del Fish and Gin Festival, per degustare gin da tutto il mondo in abbinamento allo street food riservato ai sapori di mare. Durante il Fish and Gin Festival ci saranno anche i Colla Zio, la band milanese fresca della prima esperienza sanremese. Si prosegue con la Festa della Birra, una delle più grandi d’Italia proprio grazie alla grandissima capacità d’accoglienza di Elephant Park. Infine uno spettacolo per i tutti i bambini che potranno cantare e divertirsi con Lucilla Kids. A settembre, il finale di stagione è dedicato a due icone del rap italiano: saliranno sul palco dell’Elephant Sfera Ebbasta e Luchè.

Calendario

10 giugno – Richie Hawtin

1 luglio – Sven Väth

29 luglio – Wade

4, 5, 6 agosto – Fish and Gin Festival

5 agosto – Colla Zio

dall’ 11 al 14 agosto – Festa della Birra

16 agosto – Lucilla

25 agosto – Sfera Ebbasta

2 settembre – Luchè

INFO

https://www.instagram.com/elephantpark_puglia/

+39 327 9049543