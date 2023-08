Margherita di Savoia, “Una Terra Rivestita di Sale”: la performance della Compagnia Formediterre

Il 4 agosto 2023 sulla spiaggia antistante il Belvedere l’evento accompagnerà lo sbarco dell’icona del Santissimo Salvatore

MARGHERITA DI SAVOIA (BAT) – Venerdì 04 agosto 2023, ore 21,30, sulla spiaggia antistante il Belvedere – Lungomare Cristoforo in prossimità di Via Valerio), una speciale performance di musica, parole, danza, luci, a cura della Compagnia Formediterre con la direzione artistica di Antonio Minelli e la Compagnia AltraDanza di Mimmo Iannone, accompagnerà lo sbarco dell’icona del Santissimo Salvatore.

La narrazione si rifà alla ventennale messa in scena de “U sbarche du Sandiseme”, che l’Associazione Terra Salis custodisce quale evento fondante delle radici dell’identità salinara.

La memoria popolare fonde, nella leggenda, avvenimenti verificatisi in momenti diversi, ovvero due sbarchi del quadro del SS. Salvatore: il primo, quando imperversavano le scorrerie devastatrici dei Turchi; il secondo a mezzo di golette venute da Barletta in epoca successiva, tale da lasciarne memoria storica viva.

Il 1596 potrebbe essere considerato con molta probabilità l’anno in cui avvenne l’evento che diede origine alla leggenda popolare, con tutta la suggestione e l’intensa emozione che lasciò nel cuore della popolazione salinara, narrando di un gruppo di pirati turchi che abbandonarono sulla spiaggia di Margherita di Savoia due campane e l’attuale icona del Santissimo Salvatore, tuttora presente nella chiesa madre.

Il secondo avvenimento riguarda il 1756, anno di elevazione a Parrocchia della nostra Chiesa Madre ed eventuale «sbarco» da navi borboniche dell’attuale quadro del SS. Salvatore con conseguente rientro di quello del 1596 in San Giacomo di Barletta.

A questo si aggiunge che già nel 1910 si ha testimonianza di una processione rievocativa

dell’evento, tracciando così una tradizione ultracentenaria alla quale l’Associazione Terra Salis fa riferimento, mantenendo viva la memoria storica della tradizione salinara.

Evento organizzato con il patrocinio del Comune di Margherita di Savoia. L’iniziativa è sostenuta dalla Regione Puglia, fondo speciale per Cultura e Patrimonio Culturale (L.R.40/2016)- art.15, comma 3- Teatro Pubblico Pugliese.