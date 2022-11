Manfredonia, “Liberare le parole”: dal 28 novembre il laboratorio di dizione

Al Teatro Comunale “Lucio Dalla” l’iniziativa che rientra in “Teatro in pratica”: i laboratori formativi di avvicinamento alla pratica teatrale e musicale rivolti a bambini e ragazzi, ideati dalla Bottega degli Apocrifi

MANFREDONIA – “Liberare le parole” è il laboratorio di dizione con Antonio Del Nobile – attore, regista e autore teatrale e cinematografico – in partenza il 28 novembre al Teatro Comunale “Lucio Dalla” di Manfredonia. L’iniziativa rientra in “Teatro in pratica”, i laboratori formativi di avvicinamento alla pratica teatrale e musicale rivolti a bambini e ragazzi, ideati dalla compagnia Bottega degli Apocrifi in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Regione Puglia, la Città di Manfredonia e il Teatro Pubblico Pugliese.

Cinque i percorsi in programma fino ad aprile 2023. Si parte con “Liberare le parole”, laboratorio di dizione con l’attore e regista manfredoniano Antonio Del Nobile, che ha già lavorato con la compagnia Bottega degli Apocrifi e che ha all’attivo diversi film, tra cui “Isolitudine pandemica”, “La casa del padre” e “Quel tipo strano”.

Gli incontri mirano ad offrire degli strumenti aggiuntivi alle naturali capacità comunicative e linguistiche dei partecipanti. Si lavorerà sulla voce – nei suoi elementi fondamentali quali volume, timbro, ritmo, accento, pausa, tono e colore – e sulla corretta dizione. Gli ultimi incontri saranno destinati alla lettura espressiva e alla recitazione di brevi testi in vista di un incontro pubblico.

Il corso avrà la durata di 3 mesi, dal 28 novembre 2022 al 27 febbraio 2023. Gli incontri si terranno dalle 20.00 alle 22.00 nei seguenti giorni: 28 novembre, 5/12/19 dicembre, 9/16/23/30 gennaio, 06/13/20/27 febbraio.

Il costo di partecipazione all’intero percorso è di € 90,00.

Gli altri percorsi in programma sono: “Teatro e musica per i più piccoli”, laboratorio per bambini da 6 a 10 anni, con Fabio Trimigno da gennaio 2023; “Ironia della sorte”, laboratorio di scrittura ironica in presenza e online con Stefania Marrone, da febbraio 2023; “Teatro diffuso”, laboratorio teatrale gratuito per adolescenti dai 12 ai 19 anni, con Cosimo Severo e Giovanni Salvemini; “Artisti di stagione”, percorso di avvicinamento alla visione per la creazione di spettatori consapevoli con Marianna Masselli, Alessandro Toppi e Cosimo Severo dal 23 novembre 2022 al 31 marzo 2023.

Per info e iscrizioni: Bottega degli Apocrifi/Teatro Comunale “Lucio Dalla”, via della Croce – Manfredonia, 0884.532829 – 335.244843, bottegadegliapocrifi@gmail.com.