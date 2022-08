Maglie, Mercatino del Gusto: ecco il programma di oggi

MAGLIE – Terza giornata, oggi (3 agosto), per la ventitreesima edizione del Mercatino del Gusto, in programma fino a domenica 7 agosto nel centro storico all’insegna del concetto di “durevolezza” e sempre in prima line nella difesa, nella valorizzazione e nella promozione delle tradizioni artigiane di Puglia legate al gusto e alla buona tavola.

Stasera si potrà passeggiare come di consueto alla scoperta delle piacevolezze di Piazza del vino e Via dell’Olio (dalle 20 a mezzanotte in piazza Aldo Moro), Via della Gastronomia (dalle 20 in poi in via Ginnasio), Via dei Presidi e delle Comunità del cibo e Via del Benessere (dalle 20 in poi in via Roma), Via dei Dolci (dalle 20 in poi in via Trento e Trieste), L’Angolo del Caffè (dalle 19.30 in poi in Largo San Pietro), Piazzetta del Gelato (dalle 19.30 in poi in piazzetta Caduti di via Fani), Cibo di strada e Birra artigianale (dalle 20 in poi in via della Madonna Addolorata), Cibo di strada 2 (dalle 20 in poi in piazza Frantoio ipogeo), nell’inedita Via dell’Ortofrutta (tutte le sere dalle 20 in poi in piazza Tamborino). Oppure ci si potrà dirigere verso il Fornello – Hostaria di Puglia di Noci (dalle 20 in poi in via Capece), da Pasta Experience (dalle 20 in poi in piazzetta Campanile), o anche alla Cena in villa (dalle 21 in poi a Palazzo Romano): protagonista la cucina “green” di Tenuta Chianchito, oasi verde e del gusto di San Giovanni Rotondo dove ciò che nasce nel campo finisce nel piatto. Selezione vini a cura di Cantele, intrattenimento musicale con Antonio Macchia alla tromba e Federico Guido al piano.

E poi le attività del Mercatino Junior (nato da un’idea di Elisa Mele), dalle 19 alle 20.30 in piazza Aldo Moro (ingresso libero), con “Come nasce il miele? La parola all’apicoltore Carlo Muscatello”; il Gusto Lab con Tony Augello (alle 21 a Palazzo Romano), domani in tandem con Valentina de Palma su “La Pasta: un “primo premio””, con il produttore Benedetto Cavalieri, il giornalista-gastronomo Sandro Romano e lo storico Gino L. Di Mitri; il Salotto letterario, dalle 21.30 in piazza Aldo Moro, con Sergio Rizzo che intervista Giuseppe Brindisi sul tema “Politica, guerra, pandemia. Un viaggio tra minacce e difficoltà del nostro tempo”. E infine il “Tirar tardi… alla scoperta dei bollenti spiriti” vedrà invece i riflettori accesi su “Almanacco alimentare di Puglia”, con Gino L.Di Mitri a dialogare con Michele Polignieri. Ma ancora: sarà possibile partecipare alle attività dl Mercatino del gusto Off, dalle 21 nel centro storico; della Via degli Spiriti (dalle 20 in poi in vico Paolo Fontana); di Santese Fashion (dalle 19.30 alle 21 in via Trento e Trieste 1).

Visitabili inoltre l’esposizione “A tavola con Gio Ponti – Gli angeli apparecchiano” presso il Museo Paleontologico di Maglie, la mostra dedicata agli scatti fotografici dello scomparso collaboratore del Mercatino Nunzio Pacella (piazza Aldo Moro, ingresso libero), e la mostra dei selfie “L’arte interattiva 3D” di Tina Marzo.

I momenti musicali a cura di “Salento Jazz a Maglie” (piazza Tamborino, ore 21.30), saranno invece firmati dal “Fabio Rogoli Quartet”, con Fabrizio Morrone al contrabbasso, Antonio Cerfeda alla batteria, Paolo Rosato al sax, Fabio Rogoli al piano, mentre “Gusto folk”, spazio di TarantArte dedicato alle danze popolari del Sud Italia, vedrà la partecipazione di Giovanni Amati e Matteo Scatigna (voce, tamburello e organetto): appuntamento in piazza Frantoio ipogeo dalle 22 in poi.

Si potranno prenotare la maggior parte degli eventi enogastronomici del Mercatino su PickEat, oppure per posta elettronica (scrivendo a info@mercatinodelgusto.it) o, ancora, telefonando al 380.1931680 dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.

Il Mercatino del Gusto di Maglie – ideato da Michele Bruno, Salvatore Santese, Giacomo Mojoli – è un evento realizzato in collaborazione con Pugliapromozione e Regione Puglia e sostenuto dalla Presidenza del Consiglio regionale di Puglia, Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e ambientale della Regione Puglia – Prodotti di qualità, Camera di commercio di Lecce, Comune di Maglie, con patrocinio di Confesercenti Lecce, Confartigianato Imprese, Confcommercio Lecce, Provincia di Lecce – Salento d’amare.