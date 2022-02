Mafia, Bellomo (Lega): “Bene blitz Carabinieri a Lecce, urgenti provvedimenti adeguati”

LECCE – “Il blitz dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Lecce, in coordinamento con la locale Direzione Distrettuale Antimafia, che ha portato nel Salento all’arresto di 15 persone vicine al clan Coluccia, conferma la necessità e l’urgenza di mettere in campo strategie ancora più efficaci e l’impiego di uomini e mezzi adeguati per contrastare duramente una criminalità organizzata sempre più pericolosa e in costante crescita su tutto il territorio pugliese. Una criminalità che ha messo radici nel tessuto sociale e fa del degrado e della mancanza di istruzione e di prospettive il suo principale terreno di coltura. Nel complimentarmi con i militari dell’Arma e con i magistrati della Dda, che hanno dimostrato ancora una volta grande professionalità e competenza, credo però che l’allarme sia tale da dover sgombrare il campo da autocelebrazioni e narrazioni favolistiche della realtà. Troppe persone nel nostro territorio vivono quotidianamente sulla propria pelle le regole spietate di organizzazioni senza scrupoli. C’è molto da fare, quasi tutto. Mi auguro che se ne prenda coscienza e si agisca con provvedimenti adeguati e non con qualche manciata di agenti in più sul territorio pugliese“. Lo dichiara Davide Bellomo, capogruppo della Lega alla Regione Puglia.