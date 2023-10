“Lucio e Lucio”, il 13 ottobre al Piccolo Teatro di Bari

Venerdì prossimo lo spettacolo di teatro-canzone in cui “s’incontrano” Lucio Dalla e Lucio Battisti

BARI – Sul palco del Piccolo Teatro di Bari venerdì 13 ottobre “s’incontrano” Lucio Dalla e Lucio Battisti per lo spettacolo di teatro canzone “Lucio e Lucio” con l’attore e regista Franco Minervini e il cantautore Gianluca Devi (ore 20, ingresso 10 euro, info 320.430.60.25).

“Nel Paradiso dei Musicisti s’incontrano i due cantautori italiani e nasce finalmente quella collaborazione fra i due che non ci poté essere sulla terra”. Franco Minervini e Gianluca Devi danno vita a uno spettacolo che fra testi recitati e esecuzione di canzoni ripercorre non solo i più famosi successi di Dalla e Battisti ma anche le loro canzoni meno note, narrando episodi ed aneddoti della loro storia artistica ed umana, facendo rivivere al pubblico le emozioni e i sentimenti che provocavano i testi e le note dei due grandi artisti.

Lo spettacolo nasce nell’ambito del progetto “Statemi a sentire”, un laboratorio esperienziale di narrazione orale e scritta ideato e organizzato dall’associazione Tavole Magiche con l’Avviso Pubblico della Regione Puglia “Puglia Capitale Sociale 3.0”. Un progetto dedicato agli uomini e alle donne over 60: “Raccogliamo e pubblichiamo storie narrate da donne e uomini over 60. Ma soprattutto diamo un’occasione di esprimersi, di far conoscere le proprie esperienze, i propri ricordi, i propri sogni. Insomma di farsi sentire”, spiega Franco Minervini, presidente anche dell’associazione Tavole Magiche.

“L’evento del 13 ottobre – aggiunge Minervini – nasce da questo laboratorio e si parla di come le canzoni degli anni ’70 e ’80 possano avere segnato o accompagnato momenti di vita individuale e sociale di alcune generazioni. E anche di come le storie dei singoli possano intrecciarsi a volte con quelle degli autori che quelle canzoni hanno composto e/o cantato. Da tutto questo ecco “Lucio e Lucio”.

Il progetto si avvale della partnership dell’Università Popolare Puglieuropa e dell’Associazione A.N.A.S. Puglia. Collaborano al progetto anche l’Opera San Nicola ODV e l’Associazione culturale Empateya.

FRANCO MINERVINI: Attore, regista ed autore teatrale. Come autore le sue commedie e corti teatrali sono state premiati in Concorsi nazionali. Come attore interpreta ruoli sia drammatici che comici. Ha recitato, fra l’altro, con Giorgio Albertazzi al Teatro Parenti di Milano e con la Compagnia del Teatro Purgatorio di Nicola Pignataro. E’ fondatore e direttore artistico della Compagnia Tavole Magiche con la quale ha messo in scena come regista ed attore, oltre che suoi lavori, opere di Anton Cechov, Stefano Benni, Achille Campanile, Vito Maurogiovanni ed altri.

GIANLUCA DEVI: Cantante e polistrumentista. Vanta l’esperienza di oltre ottocento concerti live in Italia ed in Europa. Cultore dei più importanti cantautori italiani si è esibito in centinaia di palchi fra i quali il Cavern Club di Liverpool, il Teatro Petruzzelli di Bari, il Music Village di Bruxelles, il Teatro Purgatorio di Bari, il Teatro Rossini di Gioia del Colle, il Teatro Traetta di Bitonto, al Groove Live di Foggia.

VENERDI 13 OTTOBRE ORE 20

PICCOLO TEATRO DI BARI (Via Privata Borrelli)

Ingresso 10 euro INFO 3204306025