L’Oversound Music Festival continua fino a settembre a Lecce

LECCE – Dal 18 luglio si sta svolgendo in Puglia l’Oversound Music Festival, un progetto dell’agenzia M&P Company e dell’etichetta Vulkano Concerti, che proseguirà fino a metà settembre proponendo l’esibizione di importanti personaggi della musica e dello spettacolo.

Lecce, con Piazza Libertini, è stata il palcoscenico principale dell’Oversound Music Festival che, grazie alla collaborazione del Comune, rientra nel programma di eventi “Lecce in scena”. Con questa collaborazione tra Pubblico e Privato, avvenuta anche con altre società, la città pugliese è tra le più virtuose in Italia per numero di concerti proposti in questa particolare estate 2021, segnata dall’emergenza sanitaria e dall’avvio dell’utilizzo del Green Pass per partecipare agli eventi.

“Siamo molto soddisfatti del nostro Festival – ha affermato Salvatore Pagano, organizzatore dell’iniziativa – che sta riscuotendo un notevole successo, sia per presenze che per risonanza. La partecipazione di artisti che hanno fatto la storia della musica italiana e di giovani che hanno conquistato la nuova scena ci inorgoglisce molto”.

Dopo oltre un anno di stop per via del Covid-19 e del conseguente e corretto lockdown per contrastarlo, l’Oversound Music Festival ha messo in moto una grande macchina di maestranze, oltre ad aver contribuito a movimentare il turismo grazie ad appuntamenti speciali come gli inizi dei tour di Mahmood e di Sangiovanni, quest’ultimo alla prima tournée del suo percorso artistico. Questi e altri eventi di rilievo hanno fatto sì che i 1000 posti allestiti in Piazza Libertini fossero spesso totalmente pieni, facendo intervenire anche gente da altre regioni proprio per seguire i propri idoli.

“È innegabile la difficoltà di produrre degli spettacoli in questo periodo, ma ripartire era un dovere sociale. Mettendo su, in soli due mesi, un cartellone ricco e trasversale abbiamo sia dato la possibilità a numerosi addetti ai lavori di riprendere a svolgere la propria professione, che a tanta gente di tornare a sorridere, per tre mesi, rivedendo dal vivo i propri beniamini”.

Nelle prossime settimane in Piazza Libertini a Lecce si esibiranno Enrico Brignano ( 8 settembre), Aiello (10 settembre), Gazzelle (9 settembre), Katama126 (11 settembre) e Geolier (12 settembre).