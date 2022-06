“Come Balene in bottiglia” di Giacomo Talignani, oggi la presentazione a Bari

BARI – Oggi, lunedì 20 giugno 2022, alle ore 18.00 presso la Libreria Feltrinelli in via Melo a Bari, si terrà la presentazione del libro appena edito da ERF – Edizioni Radici Future sul cambiamento climatico: “Come Balene in bottiglia” di Giacomo Talignani, giornalista di Repubblica, che dialogherà con Gaetano Prisciantelli – Redattore TGR Puglia

“Come balene in bottiglia” è un viaggio nella crisi climatica tra animali smarriti, uomini intrappolati e messaggi inascoltati.

Quando nel mondo è scoppiata la pandemia planetaria nel cuore dell’oceano è nata una balena: Wally. Aveva una missione, raggiungere l’Artico, cibarsi e tornare a casa. Ma, a causa della crisi climatica che abbiamo innescato, il cucciolo si è prima separato dalla madre e poi perso nel polo, fino a raggiungere mari più caldi, inquinati e con nuovi pericoli.

La sua lunga avventura per ritrovare la via di casa lo porterà persino in Italia e si trasformerà in un viaggio alla scoperta delle fragilità di un Pianeta minacciato dall’emergenza clima, l’inquinamento da plastica, la perdita di biodiversità oppure l’invasione di specie aliene.

Tutte criticità in cui c’è sempre di mezzo l’uomo che, dalle foreste dell’Amazzonia sino agli uliveti di Puglia, dall’Antartide al Mediterraneo, continua a ignorare i segnali della natura. Questa volta però Wally porterà con sé un messaggio in bottiglia: ascoltandolo, forse saremo ancora in grado di salvare il futuro della Terra. Età di lettura: da 12 anni.

Giacono Talignani – Giornalista di ‘la Repubblica’, collabora con la trasmissione Geo di Rai Tre e con i canali d’informazione dell’Ordine nazionale dei Biologi. Sulle pagine del quotidiano nazionale e nel canale online nella rubrica “Green and Blue” racconta da anni le tematiche ambientali e scientifiche, la lotta alla crisi climatica, la perdita di biodiversità, fatti di cronaca e storie dal mondo.

Fra i primi in Italia a intervistare Greta Thunberg e raccontare il fenomeno dell’onda verde per la giustizia climatica, ha realizzato diverse inchieste per Repubblica e RScienze, che spaziano dal tema dell’inquinamento da plastica sino al problema delle scorie nucleari, molti dei temi che ogni mese racconta in tv su Geo.