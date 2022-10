Lecce, “Virtuositè”: il concerto di Francesco Manara e Pietro Laera,

Domenica 20 novembre al Teatro Apollo nuovo appuntamento della 53esima Stagione Concertistica della Camerata Musicale Salentina

LECCE – Francesco Manara, primo violino solista dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, sarà in concerto a Lecce in duo con il pianista Pietro Laera, concertista di fama internazionale e allievo di Aldo Ciccolini. Il concerto, inserito nella 53^ Stagione Concertistica della Camerata Musicale Salentina, si terrà domenica 20 novembre al Teatro Apollo, con inizio alle ore 18. In programma musiche di Franck, Bazzini, Elgar e Saint-Saëns.

Francesco Manara, torinese, all’età di 21 anni è stato scelto da Riccardo Muti per ricoprire il ruolo di primo violino solista dell’orchestra del Teatro alla Scala e della Filarmonica della Scala. Nella sua brillante carriera solistica si è esibito in tutto il mondo ed ha collaborato con i più grandi direttori e le più celebri orchestre. Il suo sodalizio artistico con il pianista barese Pietro Laera – musicista versatile ed esploratore di vari linguaggi musicali attraverso composizioni, trascrizioni ed elaborazioni per svariati organici – ha portato i due musicisti ad esibirsi in decine di concerti in Italia ed Europa.

Nell’appuntamento leccese, intitolato “Virtuositè”, il duo eseguirà un capolavoro assoluto del romanticismo musicale, la Sonata in La maggiore di César Franck, nel bicentenario della sua nascita. A seguire il brano “Salut d’amor” di Elgar. La grande tradizione operistica italiana verrà onorata con l’esecuzione della fantasia sulla Traviata di Verdi composta da Antonio Bazzini. Chiusura di concerto con il funambolico “introduzione e rondò Capriccioso” di Camille Saint-Saëns.

Prevendite disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina, al Castello Carlo V, online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.

Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.

PROGRAMMA MUSICALE

C. Franck – Sonata in La maggiore

I. Allegretto ben moderato

II. Allegro

III. Recitativo-Fantasia: Ben moderato

IV. Allegretto poco mosso

A. Bazzini – Fantasia sulla Traviata di Giuseppe Verdi

E. Elgar – Salut d’amour

C. Saint-Saëns – Introduzione e Rondò capriccioso

Abbonati alla 53^ Stagione Concertistica!

Tredici straordinari spettacoli al Teatro Apollo di Lecce!

ABBONAMENTO A 13 SPETTACOLI

Poltronissime e Palchi I Ordine:

Intero € 260 | Ridotto* € 230 | Convenzione** € 200 | Under 35*** € 180

Poltrone e Palchi II Ordine:

Intero € 210 | Ridotto* € 180 | Convenzione** € 160 | Under 35*** € 120

Loggione: Intero € 120, Ridotto* e Under 35*** € 90

* RIDOTTO: Over 65 | Docenti | Dipendenti BPP Banca Popolare Pugliese

** CONVENZIONE: Soci FAI | Soci Soroptimist | Abbonati 52^ Stagione CMS

*** UNDER 35: Under 35 | Studenti | Disabili e Accompagnatori | Gruppi (almeno 8 persone)

PREZZI BIGLIETTI (comprensivi del diritto di prevendita)

Poltronissime e Palchi I Ordine: Intero € 27, Ridotto* € 24, Convenzione** € 20

Palchi I Ordine (posti con scarsa visibilità): € 18

Poltrone e Palchi II Ordine: Intero € 22, Ridotto* € 19, Convenzione** € 15

Poltrone ultime file e Palchi II Ordine (posti con scarsa visibilità): € 12

Loggione: Intero € 15, Ridotto* € 12

* RIDOTTO: Over 65 | Docenti | Under 35 | Studenti | Dipendenti BPP Banca Popolare Pugliese | Disabili e Accompagnatori

** CONVENZIONE: Soci FAI | Soci Soroptimist | Abbonati 52^ Stagione CMS

I disabili in carrozzina hanno diritto all’ingresso gratuito.

Le riduzioni verranno applicate dietro presentazione del relativo documento che le consente.

PREZZI SPECIALI:

UNDER 35, SCUOLE, DISABILI e ACCOMPAGNATORI, GRUPPI (almeno 8 persone)

E’ disponibile una quantità limitata di posti a tariffa speciale per Under 35, scuole, disabili e accompagnatori, gruppi di almeno 8 persone, allievi ed accompagnatori di scuole di musica in convenzione. Questa tariffa è in vendita solo presso gli uffici della Camerata Salentina o con bonifico. Contattaci!

Poltronissime ultime file e Palchi Laterali I Ordine: € 18

Poltrone ultime file e Palchi Laterali II Ordine: € 12

Loggione: € 8

Info per accedere alla promozione: 0832 309901 – 348 0072655

Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com

CARTA DEL DOCENTE E 18APP

Anche per questo evento è possibile l’acquisto del biglietto o dell’abbonamento utilizzando il Bonus Cultura, scegliendo come tipologia di buono SPETTACOLI DAL VIVO o CONCERTI.

CON I BIMBI A TEATRO!

Assistere ai concerti della Camerata Salentina con i propri bimbi è possibile! L’Associazione organizza infatti un laboratorio musicale dedicato ai bambini dai 6 anni in su in contemporanea con gli spettacoli serali e nelle sale interne dei teatri.

Il costo varia dagli 8 ai 10 € a bambino, con possibilità di assistere allo spettacolo.

BIGLIETTO SOSPESO

Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell’iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.

INFO

Camerata Musicale Salentina

Via XXV Luglio 2B – Lecce

Tel: 0832 309901 – Cell: 348 0072654 (Info) – 348 0072655 (Biglietteria)

Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com

Sito: www.cameratamusicalesalentina.com – Seguici su Facebook!