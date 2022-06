Lecce, “Improvvisando… si può fare!”: dal 13 giugno gli incontri

Il corso per bambini e ragazzi si terrà presso la sede della Scuola di Improvvisazione Teatrale “Improvvisart”

LECCE – Lunedì 13 giugno Improvvisart e Si può fare Cooperativa Sociale presentano la seconda edizione di “Improvvisando… si può fare!”, corso dedicato a bambini e ragazzi dai 9 ai 12 e dai 13 ai 17 anni. Il corso si terrà presso la sede della Scuola di Improvvisazione Teatrale “Improvvisart”, sita in via Mario di Lecce 10 a Lecce, in locali igienizzati e seguendo la normativa vigente.Si richiede l’utilizzo della mascherina.

Il corso ha l’obiettivo di aumentare la socializzazione, migliorare la comunicazione efficace e rafforzare le funzioni esecutive, come attenzione e memoria di lavoro, attraverso lo strumento dell’improvvisazione teatrale, che permette di apprendere i contenuti e divertirsi utilizzando il gioco, la fantasia, l’ascolto, l’attenzione, la collaborazione e la disponibilità ad accogliere le proposte degli altri per arrivare alla creazione collettiva.

La metodologia dell’improvvisazione teatrale permette, infatti, di esplorare universi incredibili attraverso aspetti socio-pedagogici e teatrali.

I ragazzi saranno guidati da due formatori, uno di Improvvisart, l’unica Scuola di Improvvisazione Teatrale in Puglia ufficialmente affiliata al circuito nazionale Improteatro, Associazione Nazionale Professionale che si occupa di diffondere l’arte dell’Improvvisazione Teatrale attraverso le Scuole di Teatro e le sedi locali distribuite in tutta Italia; l’altro della Cooperativa sociale Si può fare, che si occupa di sviluppare il potenziale di bambini e ragazzi attraverso attività individuali o di gruppo in ambito extrascolastico e scolastico, come il Laboratorio Specialistico che supporta i ragazzi con DSA e BES a raggiungere l’autonomia attraverso l’apprendimento di un efficace metodo di studio.

Primo appuntamento Lunedì 13 giugno: corso dai 9 ai 12 anni dalle 11:15 alle 12:45; corso dai 13 ai 17 anni dalle 9:00 alle 11:00

Iscrizione 160€. Info: 393.6987375. I posti sono limitati e i laboratori si attiveranno con un numero minimo di iscritti.

Il corso sarà formato da 8 incontri secondo il seguente calendario:

Lunedì 13 giugno

Mercoledì 15 giugno

Venerdì 17 giugno

Lunedì 20 giugno

Mercoledì 22 giugno

Venerdì 24 giugno

Lunedì 27 giugno

Mercoledì 29 giugno