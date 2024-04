Lecce, “Esteticamente In Fiera”: dal 20 al 22 aprile la ottava edizione

Presso “Lecce Fiere” in piazza Palio torna una delle fiere più importanti del Sud Italia per quanto concerne i comparti del Wellness, del Beauty, del Hair e Medical

LECCE – È stata presentata oggi presso l’Open Space di Palazzo Carafa, a Lecce, l’ottava edizione di “Esteticamente in Fiera”, fiera nazionale della cosmesi ed evento espositivo del settore wellness e salute tra i più importanti del sud Italia. All’incontro con i media hanno partecipato l’assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia Alessandro Delli Noci collegato in video-conferenza da Bari, l’assessore al Comune di Lecce Paolo Foresio, Giada Pezzaioli e Giovanni Conversano massimi responsabili della Platinum Eventi e fondatori e organizzatori di Esteticamente in Fiera, Vincenzo Ruggio responsabile marketing di NuovoArredo, la referente di “Ara Medica” e Tiziano Santoro di “parrucchieri a domicilio”. Nel corso dell’incontro sono stati svelati in anteprima alcuni dettagli dell’evento espositivo, che si terrà, dal 20 al 22 aprile 2024,presso il quartiere fieristico di Lecce sito in piazza Palio, location logisticamente importante ed attrezzata, utile ad offrire ai visitatori tutta una serie di servizi utili ed adatti allo sviluppo delle manifestazioni espositive. Di fatto nel suo percorso Esteticamente in Fiera 2024, propone ai visitatori un percorso tra le aziende più rinomate sul territorio nazionale ed internazionale nei settori dell’estetica, del make-up, del Hair Styling, riservando anche una buona vetrina alla medicina estetica, all’estetica del sorriso e alla tricologia. La fiera si rivolge agli operatori di settore e ad un pubblico interessato e propone anche momenti di confronto e presentazione delle tendenze glamour per ogni settore merceologico coinvolto.

Gli ospiti di questa edizione.

Il taglio del nastro di sabato 20 aprile, sarà affidato ad una madrina d’eccezione la showgirl Eva Henger. A seguire alle 16.45 il talk “CHIRURGIA ESTETICA: OPINIONI A CONFRONTO. Modera: Susanna Galeazzi, giornalista Mediaset Tg5. Interveranno i massimi esperti del settore, tra cui il dottor Prof. Pietro Lorenzetti ed il dottor Giovanni Angiolini, il dottor Pasquale di Molfetta, la dottoressa Gabriella Romano, il dottor Marco Galati, il dottor Vito Cazzato e l’ingegner Federico Torre. Tematiche dibattute: Rinoplastica/Rinofiller, il rimodellamento corporeo, la mastoplastica additiva/riduttiva e mastopessi.

Per domenica 21 aprile atteso invece Fabrizio Corona ex re dei paparazzi.

Orari apertura fiera.

* Sabato 20 aprile dalle 10 alle 19. Inaugurazione e taglio del nastro ore 16 alla presenza della madrina dell’evento Eva Henger e di Antonio Macrì ceo e founder di NuovoArredo

* Domenica 21 aprile dalle ore 10.00 alle 20.00 ospite Fabrizio Corona

* Lunedì 22 aprile dalle 10.00 alle 18.00

Tutti i dettagli su www.esteticamenteinfiera.it.