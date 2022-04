Lecce, gli Alti & Bassi in “Da Bach a Jannacci tutto… è jazz!”

Martedì 26 aprile 2022 al Teatro Apollo il quintetto a cappella da molti considerato erede dei Cetra

LECCE – La 52^ Stagione Concertistica della Camerata Musicale Salentina si avvia alla conclusione. Il terz’ultimo appuntamento, martedì 26 aprile al Teatro Apollo di Lecce, è un’incursione nel mondo della musica vocale: alle ore 20,45 salgono sul palco gli Alti & Bassi, il quintetto a cappella da molti considerato erede dei Cetra.

Gli Alti & Bassi sono attivi fin dal 1994. Con le sole voci e cinque microfoni costruiscono le loro armonie senza far uso di strumenti, ma imitandone all’occorrenza alcuni come batteria, basso, fiati, chitarre: cinque timbri molto differenti che riescono ad ottenere un impasto vocale unico.

Intonazione, grande cura per i dettagli, assieme alla scelta di un repertorio adatto a tutte le platee, sono i punti di forza che critica e pubblico hanno riconosciuto loro in oltre 25 anni di attività.

Lo spettacolo è un mix di intrattenimento, musica, cultura condotto sempre in punta di ironia e con il garbo di chi conosce l’argomento e vi gioca con saggia leggerezza.

Vincitori del Premio Quartetto Cetra ’98 e del Premio Carosone nel 2006, nel 2015 vengono assegnate al loro album “La Nave dei Sogni” due nomination ai “Cara”, il più importante premio worldwide dedicato alla musica a cappella, quale Best Jazz Album (secondo posto) e Best European Album. Nel gennaio 2016 è giunto il riconoscimento “The Akademia Music Award” assegnato a Los Angeles a “La Nave dei Sogni”come best song a cappella.

Dal 2016 sono ospiti di Nino Frassica a “Programmone” su Radio Rai 2. Numerosissime le partecipazioni radio-televisive tra cui “Roxy Bar” su Videomusic, “Buona Domenica” condotta da L. Cuccarini nel 1996 e, nel 2006, ospiti di Maurizio Costanzo a “Tutte le Mattine” su Canale5, “Alle due su Rai Uno” condotta da Paolo Limiti e sono stati ospiti della Maratona Telethon 2009 su Rai Uno. Hanno dato voce a diversi jingle pubblicitari e sigle televisive come “Perepepè”, trasmissione di Gene Gnocchi su Rai Due, la sigla “Pausette” e alcune sigle natalizie di La7, “Le cocche” per Lei e la sigla di coda di “Un amore di strega”, fiction di Canale 5 con Alessia Marcuzzi.

Prevendite disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina, al Castello Carlo V, online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.

L’accesso in teatro è consentito ad adulti e ragazzi maggiori di 12 anni solo attraverso la presentazione del green pass rafforzato e con mascherina FFP2. I minori di 12 anni possono invece entrare senza certificazione, ma sempre con mascherina FFP2.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.

Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.

PROGRAMMA MUSICALE

S. Cahn ,J. Van Heusen – Come fly with me

A. Amurri, B. Canfora – Vorrei che fosse amore

I Love America (medley)

M. Galdieri, G. D’Anzi – Ma l’amore no

Platters forever (medley)

A. T. Gambetti – Alla corte del Re ci son due pretendenti per la Principessa chiusa nella torre

V. Savona, G. Cicherello, T. Giacobetti – Però mi vuole bene

Cetra! (medley)

J. S. Bach – Aria sulla quarta corda

J. Turner, G. Parsons, C. Chaplin – Smile

Queen – Medley

L. Chiosso, L. Luttazzi – Canto anche se sono stonato

W. Valdi, E. Jannacci – Faceva il palo

Medley Disneiade

