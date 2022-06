Lecce, il 19 giugno il Duo Post- in concerto

Domenica prossima nella Sala Giardino secondo appuntamento con la rassegna “Classica d’Estate”: si esibiranno il saxofonista Fulvio Palese e il pianista Luigi Botrugno

LECCE – Il secondo appuntamento con la rassegna “Classica d’Estate” vedrà protagonista, domenica 19 giugno, un grande amico della Camerata Musicale Salentina, il saxofonista Fulvio Palese, che insieme al pianista Luigi Botrugno forma il Duo Post-, un progetto musicale che spazia dalla classica al jazz. L’appuntamento è per le 20,45 nella Sala Giardino di Via Lino Suppressa, 3 (traversa di Via Petraglione) a Lecce.

Il Duo Post- nasce nel 2010 con l’obiettivo di esplorare la continuità fra la musica classica ed il jazz, partendo dalle trascrizioni fino ad arrivare alla scrittura originale per saxofono e pianoforte. L’orizzonte è quello del cosiddetto “secolo breve”, il ‘900, che da un punto di vista della storia dell’arte è stato certamente “il secolo del cinema”, senza dubbio “il secolo del jazz”, da un certo momento in poi “il secolo dell’elettronica”, ma anche “il secolo del sax”. La diffusione e la fortuna di questo strumento nel ‘900 va di pari passo con quello che i filosofi e gli studiosi di estetica e storia dell’arte chiamano postmoderno, da qui il nome del duo. Il saxofono, strumento dal timbro inusuale e per certi aspetti dissacrante, si è imposto in Europa nell’orbita di quelle che genericamente vengono definite avanguardie musicali e, sul un altro versante, in area americana negli ambienti jazzistici. Un connubio che lo ha portato ad essere lo strumento versatile che conosciamo oggi.

I due musicisti proporranno musiche di Bach, Demersseman, Rachmaninov, Bozza, Woods, Girotto, Palese.

Musicista poliedrico, Fulvio Palese ha conseguito il Diploma accademico di II livello in saxofono solistico con il massimo dei voti presso il Conservatorio di Lecce ed è Dottore di Ricerca in Filosofia presso l’Università del Salento. Ha approfondito lo studio del saxofono e del jazz con Federico Mondelci, Antonio Jimenez Alba, Mario Marzi, Jimmy Owens, George Cables, Cameron Brown, Javier Girotto. Ha svolto e svolge un’intensa attività orchestrale in veste di sax solista con l’Orchestra Sinfonica di Lecce, l’Orchestra della Magna Grecia, l’Orchestra Nazionale dei Conservatori, l’Orchestra di Terra d’Otranto, l’Orchestra Filarmonica “Nino Rota”.

Diplomato in pianoforte principale e successivamente in musica jazz e pianoforte jazz, Luigi Botrugno ha tenuto concerti come pianista dell’Orchestra della Magna Grecia con Samuele Bersani, Serena Autieri, Paolo Belli, Amy Stewart; ha collaborato come pianista con l’Orchestra Terra d’Otranto con Ron, Cheryl Porter, Karima, Antonella Ruggero e ha suonato con Javier Girotto, David Brutti, Guido Pistocchi, Renato Rocket.

All’attività di pianista affianca quella di arrangiatore e compositore, spaziando in vari generi, dal jazz alla musica leggera.

Prevendite disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina (tel. 348 0072654 – 348 0072655; email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com), online e nei punti vendita del circuito Vivaticket.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.

Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.

PROMO TICKET FINO A GIOVEDÌ 16 GIUGNO!

Acquista in promozione a tempo limitato (solo fino al 16 giugno) i biglietti ad 8 € oppure l’abbonamento a 45 € per tutti gli eventi di Classica d’Estate!

Ticket disponibili presso la Camerata Musicale Salentina, online e nei punti vendita Vivaticket.

Dal 17 giugno, biglietti ed abbonamenti saranno in vendita alla normale tariffa come qui riportato:

ABBONAMENTO a 7 concerti

Posto unico numerato € 50

BIGLIETTI

Posto unico numerato: Intero € 12, Ridotto* € 10, Promo ** € 8

* La tariffa RIDOTTA è valida per: over 65 anni | Docenti | Dipendenti Banca Popolare Pugliese | Soci FAI | Soci Soroptimist.

** La tariffa PROMO è valida per: Under 35 | Abbonati alla 52^ Stagione Concertistica e ai Concerti con Aperitivo 2021-2022 | Studenti | Accompagnatori e Disabili | Gruppi di almeno 8 persone | Allievi ed Accompagnatori di Scuole di Musica in Convenzione.

Le riduzioni verranno applicate dietro presentazione del relativo documento che le consente.

CLASSICA D’ESTATE – GLI APPUNTAMENTI

Sala Giardino, ore 20,45

Sabato 18 giugno 2022

Camilla Chiga, pianoforte

Musiche di Beethoven e Chopin

Domenica 19 giugno

Duo Post-

Fulvio Palese, saxofoni, e Luigi Botrugno, pianoforte

Venerdì 24 giugno

La mano di Adamo. Creazione e creatività nella volta della Sistina

con Grazia Ricciardi, narratrice, e l’Ensemble Terra d’Otranto

Domenica 26 giugno

Duo RiGa

Gabriella Lubello e Riccardo Calogiuri, duo di chitarre

Sabato 2 luglio

Giovanna Sevi e Gianluca Papale, duo violino e pianoforte

Musiche di Beethoven e Brahms

Domenica 3 luglio

Arianna Picci e Modesto Picci, duo flauto e pianoforte

Musiche di Godard e Franck

Sabato 9 luglio

Giuseppe Magagnino

My Inner Child – Piano solo recital

CARTA DEL DOCENTE E 18APP

Anche per questo evento è possibile l’acquisto del biglietto o dell’abbonamento utilizzando il Bonus Cultura, scegliendo come tipologia di buono SPETTACOLI DAL VIVO o CONCERTI.

BIGLIETTO SOSPESO

Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell’iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.

INFO

Camerata Musicale Salentina

Via XXV Luglio 2B – Lecce

Nei pomeriggi di giugno, luglio e agosto si riceve su appuntamento.

Tel: 348 0072654 (Info) – 348 0072655 (Biglietteria)

Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com

Sito: www.cameratamusicalesalentina.com – Seguici su Facebook!