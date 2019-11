Le associazioni turistiche di Castellana partecipano all’IBTM di Barcellona

L’Assessore Filomeno ed il Consigliere Simone a Barcellona per promuovere Castellana Grotte

CASTELLANA GROTTE (BA) – Dopo l’ottimo riscontro ottenuto alla convention MICE di Vienna, l’associazione Promo Castellana, presieduta dalla dottoressa Patrizia Magli, è di nuovo impegnata nella promozione del territorio di Castellana Grotte. L’occasione è stata l’importantissima fiera IBTM di Barcellona dove, l’associazione è stata impegnata a promuovere le strutture ricettive di Castellana come ideali per convection, riunioni, incentive tour, conferenze ed esposizioni a due passi dalle meravigliose Grotte di Castellana. A dare man forte al sodalizio nei vari incontri che si sono susseguiti con gli operatori turistici, l’assessore al Turismo Gianni Filomeno ed il Consigliere Comunale Simone Gentile che sono stati ospitati dall’associazione senza costi per l’ente. La partecipazione da parte dell’associazione all’evento spagnolo è stata resa possibile grazie all’avviso pubblico con il quale una quota degli introiti dell’imposta di soggiorno sono stati destinati alla richiesta da parte delle stesse associazioni di partecipazione alle fiere individuate dalla Regione Puglia per il tramite dell’Agenzia Regionale per il Turismo Pugliapromozione. L’appuntamento era infatti inserito nel calendario ufficiale dell’agenzia regionale che si occupa di promozione turistica per conto dell’ente regionale.