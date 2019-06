La Regione promuove Orsara: 17mila euro per gli eventi

Finanziati il Fine-Confine Festival, la Festa del Vino, Orsara in Fiore e Colors

ORSARA DI PUGLIA (FG) – Gli eventi culturali, a Orsara, sono finanziati dalla Regione Puglia: merito della programmazione e del lavoro progettuale svolto da Michela Del Priore, delegata a Eventi e Turismo, e dal delegato alla Cultura Michele Zullo per ciò che riguarda specificamente la manifestazione denominata Colors. Per la Festa del Vino, che si terrà sabato 22 giugno, e Orsara in Fiore che animerà il paese anche domenica 23 giugno, il Comune di Orsara di Puglia ha ottenuto 9mila euro; per il Fine-Confine Festival, alla sua prima edizione nelle prossime settimane, l’Amministrazione comunale ha ottenuto 6mila euro; per Colors, 2mila. “Lo avevamo promesso e lo stiamo facendo: lavoriamo come una squadra”, ha spiegato il sindaco di Orsara di Puglia, Tommaso Lecce. L’estate orsarese è iniziata con le partite del TNAC, il Torneo Nazionale Architetti Calcio, che ha portato decine di calciatori-architetti da tutta Italia nel nuovo campo sportivo comunale. Grande successo anche per Colors, evento che ha colorato d’arte, di musica e performance ogni strada, vicolo e piazza del borgo. L’estate proseguirà con manifestazioni importanti che daranno contenuti e animazione a due intere giornate, sabato 22 e domenica 23 giugno, per vivere i sapori e la bellezza di Orsara di Puglia: le 48 ore del fine settimana, nel “Paese dell’Orsa”, offriranno la Festa del Vino e Orsara in Fiore.