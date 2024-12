“Klyma Natalizio”, oggi l’ultima tappa a Taranto

In Piazza Immacolata termina la manifestazione itinerante di Kyma Mobilità per insegnare il rispetto e l’amore per il mezzo pubblico

TARANTO – Oggi, domenica 22 dicembre nella centralissima Piazza Immacolata, dalle ore 17.00 alle ore 21.00, ci sarà un nuovo “Klyma Natalizio” con l’ultima tappa della manifestazione di Kyma Mobilità, in collaborazione con il Comune di Taranto, l’agenzia Posizioni Note di Leandra Attanasio e Puglia Promozione.

La penultima tappa, sabato in Piazza Sicilia, tra gli altri ha visto la partecipazione di Daniele D’Ambrosio, del Presidente di Kyma Mobilità, e dei Consiglieri Comunali Michele Patano e Vito Luigi Agrusti.

Con il progetto “KLYMA natalizio” il minibus Rudolf di Kyma Mobilità sta accompagnando Babbo Natale nei quartieri della città per sensibilizzare tutti, grandi e piccini, sull’importanza del rispetto degli autobus e per promuovere la mobilità sostenibile, nonché per favorire l’accesso dei cittadini alla cultura e all’intrattenimento!

I sei appuntamenti di “KLYMA natalizio” sono, con partecipazione libera e gratuita, un momento gioioso con tanto divertimento per tutti: per oltre tre ore ci sono degustazioni di dolci natalizi e cioccolata calda, musica, tombolate, intrattenimento e tanti regali.

“Rudolf”, il nome di una nelle renne di Babbo Natale: è un minibus di Kyma Mobilità trasformato per l’occasione in un enorme pacco regalo rosso, al cui interno, con un allestimento suggestivo, Babbo Natale accoglie i bambini sulla sua poltrona, un momento che i parenti dei piccoli possono immortalare con i cellulari.

Anche con l’intervento di personale della Polizia Locale che insegna come comportarsi in città, c’è il gioco “Prenditi cura del bus” in cui i bambini imparano il rispetto del mezzo pubblico e dei beni comuni, come l’arredo urbano, nonché l’importanza della mobilità sostenibile.

Poi c’è una specialissima tombolata natalizia: i premi, infatti, oltre a dolci e gadget, sono dei biglietti omaggio per assistere a spettacoli del Teatro Tatà e a film nel Cinema Orfeo, per la pista sul ghiaccio di Piazza della Vittoria, nonché per visitare il Museo MArTA, gli ipogei in Città vecchia e il Museo etnografico “Alfredo Majorano”.