«Nel segno delle Stimmate: da San Francesco d’Assisi a San Pio da Pietrelcina»: l’incontro a Molfetta

Il 13 settembre un incontro al Convento dei Cappuccini di Molfetta per riscoprire le opere e le trasformazioni sociali generate dal carisma dei due Santi

MOLFETTA – Un appuntamento di notevole spessore culturale, storico e spirituale si terrà a Molfetta presso la suggestiva Chiesa del Santissimo Crocifisso, all’interno del Convento dei Frati Minori Cappuccini.

Il prossimo 13 settembre, alle ore 19:30, la comunità cittadina è invitata a partecipare all’incontro dal titolo «Nel segno delle Stimmate: da San Francesco d’Assisi a San Pio da Pietrelcina».

L’evento non si limiterà a una rievocazione delle vicende biografiche dei due tra i Santi più amati della cristianità, bensì proporrà un’analisi originale e profonda focalizzata sulle opere e sui cambiamenti concreti che la loro testimonianza ha generato nella società. Le Stimmate vengono così rilette non solo come segno mistico individuale, ma come vera e propria matrice d’azione che, nel corso dei secoli, ha dato vita a strutture assistenziali, opere di carità, accoglienza e modelli di solidarietà tuttora vivi e operanti.

A guidare questo percorso di approfondimento sarà la prof.ssa Antonella Dargenio, docente di Storia delle Chiese di Puglia presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose Metropolitano “San Sabino” di Bari. Grazie al suo rigore accademico e alla sua conoscenza del territorio pugliese e della storia ecclesiale, la prof.ssa Dargenio offrirà alle chiavi di lettura inedite sull’impronta sociale e culturale lasciata dal Poverello d’Assisi e dal Frate di Pietrelcina.

L’incontro è promosso dal Rettore Fra’ Andrea Viscardi e dalla comunità dei Frati Minori Cappuccini di Molfetta, che invitano calorosamente fedeli, studiosi e la cittadinanza tutta a prendere parte a questa occasione di arricchimento e riflessione condivisa.

Riepilogo Dettagli Evento:

Titolo: Nel segno delle Stimmate: da San Francesco d’Assisi a San Pio da Pietrelcina

Relatrice: Prof.ssa Antonella Dargenio (Docente di Storia delle Chiese di Puglia – ISSRM “San Sabino” Bari)

Data e Ora: 13 Settembre – Ore 19:30

Luogo: Chiesa del Santissimo Crocifisso – Convento Frati Minori Cappuccini, Molfetta

Coordina: Fra’ Andrea Viscardi (Rettore)

Ingresso: Libero