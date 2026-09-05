Foggia, concerto dell’Orchestra regionale dei Conservatori

Lunedì 7 settembre, all’Auditorium del Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia la quinta stagione concertistica dell’Orchestra regionale: settanta musicisti, cinque Conservatori e un programma dedicato a Gershwin e Šostakovič

FOGGIA – Sarà il Conservatorio di musica “Umberto Giordano” di Foggia a ospitare, lunedì 7 settembre alle ore 20, una delle cinque tappe della quinta stagione concertistica dell’Orchestra regionale dei Conservatori di Puglia, progetto che riunisce i migliori giovani talenti delle cinque istituzioni di alta formazione musicale pugliesi.

Dopo Bari e Monopoli, l’Orchestra regionale arriva a Foggia con un organico di circa settanta studentesse e studenti provenienti dai Conservatori “Niccolò Piccinni” di Bari, “Umberto Giordano” di Foggia, “Tito Schipa” di Lecce, “Nino Rota” di Monopoli e “Giovanni Paisiello” di Taranto, per una stagione che toccherà, dal 5 al 9 settembre, tutti i territori rappresentati dai cinque istituti.

Sul podio, per questa quinta edizione, ci sarà la direttrice Roberta Peroni, giovane eccellenza pugliese con una significativa esperienza nel panorama musicale nazionale e internazionale. Il programma propone un affascinante incontro tra repertorio sinfonico e linguaggio jazzistico attraverso le musiche di George Gershwin e Dmitrij Šostakovič, due autori del Novecento molto diversi tra loro ma accomunati dalla capacità di contaminare linguaggi e tradizioni musicali. Un repertorio dedicato al jazz sinfonico, significativo anche sul piano formativo, perché porta i giovani musicisti a misurarsi con le esigenze del grande ensemble.

“L’Orchestra regionale rappresenta un’occasione di grande valore per i nostri studenti perché consente loro di uscire dai confini del singolo Conservatorio e di confrontarsi con altri giovani musicisti, mettendo in comune esperienze e sensibilità artistiche. – sottolinea Donato Della Vista, direttore del Conservatorio di Foggia – Portare a Foggia questa esperienza significa ribadire il ruolo della nostra città all’interno della rete dei Conservatori pugliesi e offrire al pubblico un appuntamento di grande qualità, in cui formazione e produzione artistica procedono insieme”.

Il progetto dell’Orchestra regionale dei Conservatori di Puglia è promosso dall’Assessorato regionale alla Cultura e alla Conoscenza. L’appuntamento di Foggia è in programma lunedì 7 settembre alle ore 20 presso l’Auditorium del Conservatorio “Umberto Giordano”. Ingresso libero.

La quinta stagione dell’Orchestra regionale dei Conservatori di Puglia si conferma un’esperienza di particolare rilievo nel panorama nazionale, uno spazio strutturato e concreto di incontro tra alta formazione, produzione artistica e valorizzazione dei giovani talenti.