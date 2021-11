Incontro con Non Giovanni alle Officine Culturali Ergot di Lecce

LECCE – Martedì 23 novembre (ore 19 – ingresso gratuito con green pass obbligatorio) le Officine culturali Ergot di Lecce ospitano un incontro con Non Giovanni. Il cantautore pugliese Giovanni Santese, che qualche giorno fa ha lanciato “Milano”, nuovo singolo accompagnato dal videoclip diretto da Giacomo Triglia, dialogherà con lo scrittore Osvaldo Piliego, tra i fondatori della Cooperativa Coolclub.

Milano è il primo singolo che anticipa il nuovo album con la produzione di Taketo Gohara, che uscirà nella primavera del 2022 per Irma Records. «Milano è un’andata ma è senza dubbio un ritorno. È una partenza per un viaggio progettato anni fa. Milano è la voglia di prendere la vita nelle mani, al di là della sconfitta e del dolore», sottolinea Non Giovanni. «È il saluto alla provincia malata che ti mette al mondo e ti toglie la vita, è tuffarsi nell’abbraccio della città, nella potenza del grigio e dell’incertezza. È la realtà che è nell’occhio di chi guarda, è un andare senza fare un passo, una corsa immobile. Milano è crederci sempre nonostante tutto. Milano è catarsi e liberazione. Milano è guardarsi dentro e scoprire la forza di prendere il largo. Milano è la magia delle cose che succedono, un addio senza lacrime al passato e fare pace col futuro».

Classe 1983, Non Giovanni propone canzoni d’autore fondate su un songwriting originale e contemporaneo. Protagonista dello “storico” concertone del Primo Maggio 2014 a Taranto, davanti a 100.000 presenze insieme a Fiorella Mannoia, Afterhours, Vinicio Capossela, Tre Allegri Ragazzi Morti e tanti altri, ha inoltre aperto i concerti di nomi come il Management del Dolore Post-Operatorio, Zen Circus e Brunori Sas. Dopo alcuni singoli ed EP, nel 2014 esce “Ho deciso di restare in Italia” (Irma Records/Puglia Sounds), disco d’esordio prodotto artisticamente da Amerigo Verardi, nome di riferimento per la storia della musica indipendente italiana (Baustelle, Virginiana Miller). Nel 2017, sempre per Irma Records, arriva “Stare Bene”. Dieci tracce di musica pop che parlano di vita e di amore, di stare bene e stare male. L’ansia e lo stress del presente, l’amore per una donna e l’amore per la musica, la gioia di mettere al mondo dei figli, la paura di crescerli, la follia, la bellezza, la forza di essere umani.