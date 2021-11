Inaugurazione della 52^ Stagione Concertistica della Camerata Musicale Salentina al Teatro Apollo di Lecce

LECCE – Venerdì 5 novembre si alza il sipario sulla 52^ Stagione Concertistica della Camerata Musicale Salentina. Ritornano finalmente i concerti serali al Teatro Apollo di Lecce, riprendendo con regolarità gli spettacoli dopo le apprezzate rassegne estive tenute presso la Sala Giardino e il Chiostro dei Teatini.

Una inaugurazione nel segno della valorizzazione delle eccellenze del territorio, in compagnia dell’Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento diretta per l’occasione dal M° Giovanni Pellegrini. Sul palco del teatro leccese anche due straordinari talenti del panorama musicale italiano, impegnati nell’esecuzione di due concerti tanto noti quanto stupendi: il violinista Nicola Marvulli suonerà il Concerto per violino e orchestra in Mi minore op. 64 di Mendelssohn, e la pianista Tiziana Columbro eseguirà il Concerto per pianoforte e orchestra in La minore op. 54 di Schumann.

La serata sarà condita dalle incursioni di uno dei più apprezzati e irriverenti comici della scena nazionale, Dario Vergassola, per un appuntamento all’insegna della grande musica e del sorriso.

Giovanni Pellegrini, nato a Polignano a Mare (Ba), compie gli studi musicali presso il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari. Frequenta il corso triennale in direzione d’orchestra presso l’Accademia Musicale Pescarese conseguendo il diploma di alto perfezionamento. Giovanissimo entra a far parte dell’Orchestra del Teatro Petruzzelli di Bari in qualità di primo trombone, collaborando con grandi direttori d’orchestra e partecipando a varie tourneé internazionali, incidendo dischi e cd per la Sony e la Fonit-Cetra. Ha effettuato numerose registrazioni radiofoniche e televisive per le reti Rai e Mediaset. Ha inoltre collaborato con l’Orchestra Internazionale d’Italia. E’ titolare della cattedra di Musica d’insieme per fiati presso il Conservatorio di Musica “Tito Schipa” di Lecce.

Nicola Marvulli, diplomato con Lode presso il Conservatorio di Pescara nella classe di P. Binchi, si è avvalso dei consigli di numerosi maestri, tra i quali S. Accardo, M. Rizzi, D. Orlando, S. Krylov.

Premiato in numerosi concorsi e rassegne, ha debuttato come solista con l’Orchestra Sinfonica di Pescara all’età di 11 anni.

Ha collaborato con l’Orchestra Sinfonica Abruzzese, con l’Orchestra di Pommersfelden, l’Orchestra da Camera Colibrì Ensemble e l’Orchestra di Padova e del Veneto. Ha suonato stabilmente nei Solisti Aquilani, collaborando con artisti del calibro di V. Ashkenazi, M. Maisky, S. Mintz e J. Malkovich.

Tiziana Columbro è una giovane pianista italiana che si esibisce regolarmente come solista e in varie formazioni cameristiche, in Italia e all’estero (Austria, Francia, Svezia).

Sin da giovanissima si è distinta in diversi concorsi pianistici nazionali e internazionali risultando vincitrice di primi premi assoluti, borse di studio e concerti premio. Termina gli studi a soli 17 anni con Lode e menzione d’onore presso il Conservatorio di Pescara. Alla sua formazione hanno contribuito P. Bordoni e in seguito P. Iannone. Ha concluso il Biennio in Musica da camera con Lode, per poi perfezionarsi in Pianoforte solistico ad indirizzo concertistico con S. Vladar e in Musica da Camera con S. Mendl presso l’Universität für Musik und darstellende Kunst di Vienna.

Prevendite disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina, online e nei punti vendita del circuito Vivaticket. L’accesso in teatro è consentito ad adulti e ragazzi maggiori di 12 anni solo attraverso la presentazione del green pass. I minori di 12 anni possono invece entrare senza certificazione.

Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce.

Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.

PROGRAMMA MUSICALE

F. Mendelssohn – Concerto per violino e orchestra in Mi minore op. 64

R. Schumann – Concerto per pianoforte e orchestra in La minore op. 54

Abbonati alla 52^ Stagione Concertistica!

Tredici spettacoli di alto spessore musicale al Teatro Apollo di Lecce.

ABBONAMENTO A 13 SPETTACOLI

Poltronissime e Palchi I Ordine: Intero € 260, Ridotto* € 230

Poltrone e Palchi II Ordine: Intero € 210, Ridotto* € 180

Loggione: Intero € 120, Ridotto* € 90

PREZZI BIGLIETTI (comprensivi del diritto di prevendita)

Poltronissime e Palchi I Ordine: Intero € 27, Ridotto* € 24

Palchi I Ordine (posti con scarsa visibilità): € 18

Poltrone e Palchi II Ordine: Intero € 22, Ridotto* € 19

Poltrone ultime file e Palchi II Ordine (posti con scarsa visibilità): € 12

Loggione: Intero € 15, Ridotto* € 12

* La riduzione è valida per: over 65, under 35 anni | Docenti | Studenti | Dipendenti BPP Banca Popolare Pugliese | Disabili e Accompagnatori | Abbonati 51^ Stagione

La riduzione verrà applicata dietro presentazione del relativo documento che la consente.

I disabili in carrozzina hanno diritto all’ingresso gratuito.

PREZZI SPECIALI:

UNDER 35, SCUOLE, DISABILI e ACCOMPAGNATORI, GRUPPI (almeno 8 persone)

E’ disponibile una quantità limitata di posti a tariffa speciale per Under 35, scuole, disabili e accompagnatori, gruppi di almeno 8 persone.

Poltronissime ultime file e Palchi Laterali I Ordine: € 18

Poltrone ultime file e Palchi Laterali II Ordine: € 12

Loggione: € 8

Info per accedere alla promozione: 0832 309901 – 348 0072655

Email: biglietteria@cameratamusicalesalentina.com

CARTA DEL DOCENTE E 18APP

Anche per questo evento è possibile l’acquisto del biglietto o dell’abbonamento utilizzando il Bonus Cultura, scegliendo come tipologia di buono SPETTACOLI DAL VIVO o CONCERTI.

CON I BIMBI A TEATRO!

Assistere ai concerti della Camerata Salentina con i propri bimbi è possibile! L’Associazione organizza infatti un laboratorio musicale dedicato ai bambini dai 6 anni in su in contemporanea con gli spettacoli serali e nelle sale interne dei teatri.

Il costo varia dagli 8 ai 10 € a bambino, con possibilità di assistere allo spettacolo.

BIGLIETTO SOSPESO

Un “biglietto sospeso” per chi non può permettersi di andare a teatro: solidarietà e cultura si fondono nell’iniziativa della Camerata Musicale Salentina. Il meccanismo è molto semplice: chiunque, con soli 2 €, può offrire un “biglietto sospeso” e fare in modo che il teatro sia davvero uno strumento di cultura per tutti.

Per ogni biglietto sospeso donato, la Camerata ne offrirà un altro. Le Associazioni solidali che vogliono collaborare a questo progetto possono contattare gli uffici della Camerata al 348 0072655.