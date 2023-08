“Il Re e la sua Ombra”, il 5 agosto al Teatro Abeliano di Bari

BARI – Sabato 5 Agosto 2023, alle ore 20.30, presso il Teatro Abeliano in via Padre Kolbe, 3

a Bari, in occasione del festival di teatro “Felicità adriatica” – II edizione, andrà in scena lo spettacolo “Il Re e la sua Ombra”.

Vent’anni di Teatro delle Bambole.

IL RE E LA SUA OMBRA

Spettacolo di Teatro & Ambiente sull’estinzione degli animali.

Drammaturgia Andrea Cramarossa

con Federico Gobbi e Domenico Piscopo

Regia Andrea Cramarossa

Casa Madre: Teatro delle Bambole

In collaborazione con l’Ufficio Educazione del WWF Puglia e col sostegno di OTSE – Officine Theatrikés Salento Ellàda.

Sinossi

Un Re irascibile e perfezionista, regna indisturbato nel suo Regno, applicando leggi assurde atte a trasformare tutto il territorio in un unico, asettico, luogo igienicamente ineccepibile. Gli animali vengono allontanati dal Regno, tutti, senza distinzione, oppure fermati per mano di cacciatori o venditori di pellicce o, ancora, rinchiusi nelle galere del Palazzo Reale e altri, infine, condotti all’estinzione. Gli animali, infatti, sono indomabili, soprattutto certi animali, e sporcano e puzzano, condizioni, queste, insostenibili per chi desidera avere un Regno lindo e pulito dove mai sporcarsi con sostanze appiccicaticce o rischiare la puntura di un’ape. Tuttavia, il macchiavellico Re, dimentica che la Natura ha i suoi cicli e i suoi equilibri e, ben presto, come in tutte le favole che si rispettino, elementi magici di un mondo “altro”, faranno visita al Re per mostrargli quanto il suo operato sia stato dannoso per tutti gli esseri viventi del suo Regno, quindi anche per se stesso.

INGRESSO GRATUITO