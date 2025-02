Corigliano d’Otranto, Carnevale al Castello Volante il primo e il 2 marzo

Sabato torna The Carnival, domenica invece si festeggia con il Carnevalino, evento per bambini e famiglie

CORIGLIANO D’OTRANTO – Sabato 1 marzo (ore 22:00 | ingresso 16 euro | info 3336432483 | prevendite attive su Dice.Fm) torna The Carnival, una festa dell’immaginazione e della trasformazione, dove mascherarsi per affacciarsi su mondi sconosciuti, diventare altro, giocare con la realtà e oltrepassarne i confini. Attraverso le sale, le torri, le terrazze e la piazza d’armi di uno dei castelli più belli di Puglia, la festa si fa dunque spettacolo vivente, un vortice di musica, danza sfrenata e performance in cui ogni identità può dissolversi e rinascere.

Nel grande gioco collettivo del Carnevale la maschera è un passaggio, in bilico tra visibile e invisibile, e lo sguardo un enigma, in cui perdersi e ritrovarsi. E custodire il segreto di ciò che si è intravisto, l’eco di un’identità sospesa tra il sogno e la realtà, di un momento in cui tutto è stato possibile.

In consolle si alterneranno Balera Favela (dal funk carioca al kuduro, dall’afrobeats al reggaeton, passando per cumbia, perreo, 3ball e tanto altro, un viaggio di musiche e suoni di fronte a cui è impossibile rimanere fermi), Club Mediterraneo (duo formato da Paolo e Davide, promoter e dj che passano i loro pomeriggi a togliere polvere dai vinili raccattati nei mercatini più malfamati e le loro notti a selezionarli e a metterli al tempo giusto per far muovere i piedini), Elettro Mascarimirì (un mondo sonoro che fa incontrare le musiche del sud Italia con suoni dal mondo.

Dal Balkan al sud America, dal Medio Oriente a Francia e Spagna, finendo in Gitanistan), The Covellas (un dinamico duo di sorelle dai set caotici e coloratissimi di musica italiana, internazionale, disco, dance e hip hop), Emanuele Naima (performer, sound designer e produttore musicale, il cui stile ruota attorno all’R&B, e si spinge oltre confine), Albis Umbra (un producer che fonde ambient ed elettronica club, con un’attenzione al sound design, ai campionamenti e ai suoni innaturali, alla ricerca di un sound mediterraneo, profondo ed evocativo).

Non mancheranno inoltre la danza del ventre di Anna Cinzia Villani, la custode dei segni Lisa Dell’Aglio, che inviterà a scrivere lo spazio con un pensiero luminoso, il facepainting di Imma Vitello.

Domenica 2 marzo poi (ore 16:30 | ingresso 10 euro – adulti gratuito | prenotazione obbligatoria su Whatsapp 351913 7972) il Castello si trasformerà in un luogo di pura magia e meraviglia, pronto ad accogliere bambini (età consigliata 6/10 anni) e famiglie per il Carnevalino.

Tra spettacoli sorprendenti, risate contagiose, musica e una sfilata di mascherine impertinenti, ogni partecipante sarà protagonista di un’avventura indimenticabile. Un viaggio tra fantasia e divertimento, dove la magia dell’arte di strada incontra quella di un luogo sospeso nel tempo. In programma gli show del Magicoliere Gegè e della clown Lella Bretella e il dj set di Panizza.

Info

www.ilcastellovolante.it