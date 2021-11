Il Qi Gong in escursione con Murgia Enjoy

FOGGIA – Esistono varie discipline, sempre più diffuse, finalizzate al benessere e i soci Murgia Enjoy, da anni impegnati nella promozione del territorio, hanno più volte organizzato eventi escursionistici-culturali ritenendo fondamentale la pratica di queste discipline a stretto contatto con la natura. Con gli eventi proposti in passato Murgia Enjoy ha permesso la conoscenza dello Shiatsu, del Reiky, dello Yoga, delle tecniche per il rilassamento guidato, delle discipline bionaturali, dei percorsi per una ricerca interiore e ha ospitato i professionisti più esperti in tali discipline. In occasione dell’evento escursionistico-culturale in programma per domenica 28 novembre Murgia Enjoy permetterà ai partecipanti di conoscere il Qi gong, un’antica pratica cinese per il benessere fisico e psicologico che mediante esercizi corporei e respiratori, accessibili a tutti, aiuta ad acquisire una postura equilibrata, una maggiore flessibilità delle articolazioni ed offre benefici anche alla muscolatura interna, alla circolazione sanguigna e linfatica donando nel tempo serenità, migliore gestione dello stress, creatività e concentrazione. Il Qi gong è un ottimo sistema di lavoro per l’acquisizione di un equilibrio corporeo, respiratorio ed energetico, importante nella prevenzione delle malattie. Per essere opportunamente guidati nella conoscenza del Qi gong Murgia Enjoy ospiterà Angela Vallarelli, dott.ssa in Sociologia, istruttrice di Qi Gong (ha conseguito il titolo dopo una formazione triennale a Bologna), diplomata in “Ling Pao Ming Dao Yin Fa Qi Gong” e che continua a formarsi approfondendo aspetti specifici del Qi Gong. Già dai primi incontri è possibile percepire un risveglio delle energie, risultato che viene rafforzato e poi meglio definito in un percorso che attiva e regola sensazioni ed emozioni.

Il percorso dell’attività escursionistico-culturale, come sempre, sarà adeguato alle capacità dei partecipanti lasciando la possibilità a TUTTI di prendere parte all’evento: un segno di rispetto e di sensibilità dovuto che da sempre permette anche ai bambini, ai meno giovani ed ai meno fortunati di partecipare a queste iniziative di promozione del territorio.

L’incontro dei partecipanti, ai quali sarà distribuito gratuitamente materiale informativo del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, il calendario associativo Murgia Enjoy e le leaflet di Puglia Village che danno diritto gratuitamente alla “Village Card” e ad un gadget Made in Puglia (attualmente sono disponibili bottigliette di olio pugliese) è previsto sul piazzale del Convento di Cassano alle ore 9:00 di domenica 28 novembre 2021.

Come da consolidata abitudine, al termine dell’attività i partecipanti potranno recuperare le energie consumate usufruendo dei servizi delle attività convenzionate e beneficiando di un particolare trattamento con possibilità di pranzare a partire da soli 9€ (bruschette, lasagna e bevanda) e di gustare il maxigelato Murgia Enjoy (ai gusti ricotta, fichi e mandorla) a soli 1,50€.

Al fine di limitare eventuali danni all’ambiente, di garantire il corretto distanziamento e per fornire giusta assistenza e guida ai partecipanti, il numero di questi ultimi sarà limitato dando priorità ai soci e a chi ha già partecipato alle iniziative associative. Per la partecipazione, consigliata da Radio Futura New Generation, sono consigliate scarpe da trekking o da ginnastica, pantaloni lunghi, giubbotto, scorta d’acqua, abbigliamento comodo ed è indispensabile la prenotazione con messaggio WhatsApp al numero 328/3130450.

L’attività si svolgerà nel rispetto delle varie disposizioni in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epimediologica da Covid-19, per il raggiungimento del luogo di inizio attività, diversamente da quanto fatto fino ad ora, non sarà incentivato il car sharing e l’uso gratuito dei bastoncini da trekking, anche se igienizzati con specifici prodotti al termine di ogni attività, sarà consentito solo ai partecipanti che si impegneranno ad indossare i guanti per tutto il percorso.