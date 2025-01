“Il Mercante di Venezia” al Teatro Abeliano di Bari

Prima Nazionale per lo spettacolo di e con Andrea Buscemi prodotto dalla compagnia Tiberio Fiorilli. Sabato 11 gennaio (ore 21.00) e domenica 12 gennaio (ore 18.00)

BARI – Andrea Buscemi torna in doppia veste di attore e regista con la sua rivisitazione de “Il Mercante di Venezia”, una delle opere più celebri e affascinanti di William Shakespeare. Un debutto nazionale, prodotto dalla compagnia pugliese Tiberio Fiorilli, che andrà in scena sabato 11 gennaio (ore 21.00) e domenica 12 gennaio (ore 18.00) al Teatro Abeliano di Bari.

Con questo spettacolo, il poliedrico artista pisano segna un significativo ritorno sulle scene, dopo il successo di “Uno Nessuno e Centomila” dello scorso ottobre. Un nuovo progetto che si propone di incantare il pubblico, offrendo una lettura intensa e contemporanea di un grande classico del teatro nonché un notevole sforzo economico della compagnia barese. Ad affiancare Andrea Buscemi sul palco, un cast composto da Livia Castellana, Martina Benedetti, Francesco Tammacco, Pantaleo Annese, Luca Amoruso e Rosanna Cassano. Le musiche originali sono firmate da Niccolò Buscemi, mentre le scene e i costumi sono ideati da Alessandro Iacovelli.

In questa reinterpretazione del dramma shakespeariano, si alternano il mondo reale di Venezia, con i suoi commerci, e quello fantastico di Belmonte, intriso di sentimento e passione. Una simmetria narrativa che si sviluppa nel parallelo avvicendarsi di scene e personaggi.

Mentre a Venezia domina la figura dell’ebreo Shylock, protagonista del celebre patto che vincola il mercante Antonio, a Belmonte è Porzia, giovane e affascinante, a catturare la scena. Amata dal giovane Bassanio, Porzia deve sciogliere i nodi di questa intricata vicenda nel culmine del dramma: il processo ad Antonio, durante il quale Shylock esige “una libbra della bella carne” come pegno del contratto. Ma con un furbesco stratagemma, Porzia ribalta le sorti di un processo intriso di vendetta e acredine.

Dopo le date di debutto al Teatro Abeliano, lo spettacolo toccherà altre piazze nazionali, tra cui Roma, Firenze e Cremona, per poi tornare in Puglia con repliche previste il 28 marzo presso AncheCinema di Bari, il 29 marzo al Teatro Luciani di Acquaviva delle Fonti e il 30 marzo al Teatro del Carro di Molfetta.

Andrea Buscemi ha lavorato in tv e al cinema (fra l’altro con Paolo Virzì e Neri Parenti), ma è attivo soprattutto a teatro nei panni di attore e regista. Dal 2005 ha diretto attori fra i quali Paolo Villaggio, Tosca D’Aquino, Corinne Cléry, Roberto Herlitzka, Flavio Bucci, Fanny Cadeo e Eva Robin’s, mettendo in scena spettacoli di (tra gli altri): Dino Buzzati, Carlo Goldoni, Dante Alighieri, Cesare Zavattini, Molière, Pirandello e, appunto Shakespeare.

L’organizzazione generale è curata da Luca Amoruso mentre la direzione artistica è di Dino Signorile.

Prenotazione biglietti: 0805427674

https://www.vivaticket.com/it/ticket/il-mercante-di-venezia/257199