Il food partenopeo dello Chef Marco Di Martino incontra la cucina pugliese per una sera

Cena a 6 mani a Corato

CORATO (BA) – Domenica 9 settembre alle ore 21.00 cena a 6 mani presso il Ristorante-pizzeria “Quattro passi” a Corato (Ba).

Marco Di Martino, affermato Chef napoletano, trascorrerà le vacanze in Puglia sul Gargano con alcuni amici. Anche in vacanza non smette mai di abbandonare “i fornelli” ed è così che dopo una telefonata intercorsa, con un suo amico, il food bloggerpugliese Michele Mastropasqua – fondatore del blog di cucina Viaggiamagusta.com, è natal’idea: perché non organizziamo una cena Made in Sud valorizzando le materie prime pugliesi in un incontro di gusto con i prodotti della mia terra? – detto fatto!

Lo Chef Marco di Martino, attualmente Chef presso il ristorante “Archivio Storico Napoli”, vanta numerose esperienze lavorative e professionali: recentemente tornato da Parigi ha lavorato presso il ristorante della Tour Eiffel “Le Julse Verne” 2stelle Michelin e presso l’Hotel “Plaza Athenee” 3stelle Michelin del noto Chef francese Alain Ducasse. Vanta altre esperienze e collaborazioni con chef stellati quali: Gennaro Esposito (2 stelle) – Salvatore La Regione (1 stella) – Massimo Larosa (1 stella) – Domenico Iavarone e Oliver Glowing.Caparbietà, passione, sangue peruviano ma soprattutto il suo carisma da napoletano adottivo prendono forma nei suoi piatti. “Una cucina cromatica” proprio come lo Chef la definisce.

Il nome del ristorante-pizzeria dove avverrà questa liaison è “Quattro passi” dove i fratelli Mallardo, Leonardo(maestro pizzaiolo) e Antonio (chef), con la loro formazione alberghiera, il primo sulla panificazione e sulla pizza – una vera e propria ossessione la definisce e, il secondo, esperto in cucina, saranno ben felici di accogliere lo Chef Marco e imparare nuove tecniche e scoprire nuovi sapori.

“Le nostre pizze variano in base alle stagionalità quelle più gettonate sono sicuramente quella con la crema di zucca, mozzarella di bufala, capocollo di Martina Franca e olio extravergine di oliva e la Margherita scomposta, una sorpresa” – afferma Leonardo, ma sarà comunque bello mettersi in gioco ed imparare da uno chef che vanta tante esperienze professionali.

“Per l’occasione – afferma Leonardo, con lo Chef Marco Di Martino abbiamo deciso di realizzare 4 nuove pizze che faranno parte del nostro nuovo menù invernale, dedicandone una in particolare al nostro food blogger”. Ringraziamo per questa grande occasione il food blogger Michele Mastropasqua che ha reso possibile la realizzazione di questa cena con il supporto non solo del suo blog “Viaggiamagusta” ma anche dei social media ad esso collegati.