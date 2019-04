Il CGM per la Puglia e la Basilicata e il Comune di Bari varano la “Biblioteca a vela sul Mare”

L’iniziativa si terrà a Bari mercoledì 24 aprile alle ore 11 presso la Darsena Mar di Levante

BARI – Mercoledì 24 aprile alle ore 11,00 presso la Darsena Mar di Levante a Bari, verrà presentato il progetto BARI SOCIAL BOAT, frutto della collaborazione fra il Centro Giustizia Minorile per la Puglia e la Basilicata e l’Assessorato al Welfare del Comune di Bari.

Il progetto, realizzato in rete con BariSocialBook nell’ambito del Bando “Città che legge” 2018, prevede la realizzazione della prima “Biblioteca a vela sul Mare” su una barca a vela confiscata alla mafia e restaurata grazie ad un progetto di formazione professionalizzante finanziato dal Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità a favore di minori e giovani adulti coinvolti nel circuito penale.

La barca, allestita con una dotazione libraria collegata al tema del Viaggio/Mare/Accoglienza, e dotata di supporto informatico per la visione e consultazione di servizi multimediali, ospiterà attività di promozionedella lettura che saranno differenziate nel periodo invernale 2019 ed estivo 2020. In inverno, da ottobre a maggio, BARI SOCIAL BOAT ospiterà un’attività mensile di promozione della lettura non in navigazione, ma in porto. In estate, da giugno a settembre, BARI SOCIAL BOAT sarà attiva con incontri/attività di promozione della lettura (letture ad alta voce, letture in kamishibai, raccontastorie e fabulazioni teatrali) proposte in navigazione sul litorale metropolitano. Inoltre, nell’ambito del Festival del Libro Sociale e di Comunità ospiteràautori/autrici, illustratori/illustratrici in altrettante attività di presentazione di libri e letture ad alta voce.