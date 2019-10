i global volunteers al polo liceale di monopoli

Ecco com’è andata

MONOPOLI (BA) – Sono tornati lo scorso 25 settembre per trattenersi fino al 10ottobre 2019 i19 Global Volunteers al Polo Liceale “Galileo Galilei” di Monopoli.

Anche quest’anno, coordinato dalla prof.ssa Phyllis Thompson, leader dall’Arizona, i Global hanno incontrato gli alunni di tutti gli indirizzi del Polo Liceale e hanno dialogato in lingua inglese e americana. In tutto diciannove “volontari”, provenienti dagli Stati Uniti e che sono stati coinvolti nelle attività formative del Polo Liceale.

Dare valore e attenzione a questo rapporto di amicizia e collaborazione – ha ribadito Martino Cazzorla, Dirigente Scolastico – come momento di confronto tra culture e modelli di vita ma anche orizzonti didattici, educativi e formativi differenti. La disponibilità dei Global Volunteers ha il senso della stima e della fiducia, per un legame privilegiato con il nostro Istituto e con i nostri Studenti.

Gli studenti hanno trovato, anche in questa occasione, un modo per sperimentare il proprio livello di inglese e di conoscere la civiltà e la cultura americana.

Un appuntamento che speriamo si rinnovi ancora, per Monopoli e per la Puglia,–ci ha detto Rita Marzano, Docente di Lingua Inglese, promotrice della presenza dei Global a scuola – e che grazie all’organizzazione no profitdei Global Volunteers permette di far conoscere la nostra città e le nostre scuole in America.