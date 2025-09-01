“I Fuochi di San Pio”, il 20 settembre a Stornarella

STORNARELLA (FG) – Si terrà sabato 20 settembre 2025, a partire dalle ore 21.00 a Stornarella , la nona edizione de “I Fuochi di San Pio”, festival delle batterie alla bolognese e sanseverese, ormai riconosciuto come il più grande d’Europa.
Il meglio dell’arte pirotecnica si fa spettacolo ed emozione
Sempre più manifestazione di straordinaria rilevanza nazionale ed internazionale, capace di unire la devozione religiosa all’emozione spettacolare dell’arte pirotecnica.
A sfidarsi nella prestigiosa gara pirotecnica saranno quattro aziende di eccellenza:
Pirotecnica Chiarappa (San Severo)
Nuova Pirodaunia (San Severo)
Pyrotek (Apricena)
R.S. Fireworks Firefly (Foggia)
La serata sarà arricchita anche da un grande spettacolo pirotecnico fuori gara, a cura della ditta Chiarappa di San Severo.
Un appuntamento imperdibile per celebrare la devozione a San Pio e lasciarsi incantare dalla magia dell’arte pirotecnica.
Con il patrocinio della Regione Puglia, Assessorato al turismo , sviluppo e impresa turistica, e del Comune di Stornarella.
Stornarella (Foggia)
VIA ASCOLI SATRIANO Z.A.
ore 20:30
ingresso libero
Info. 3394868738