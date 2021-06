Grotte di Castellana, Mezzotono in concerto per Libano e Turchia dalla Grave

L’esibizione nella Grave sarà trasmessa in contemporanea su quattro pagine Facebook

GROTTE DI CASTELLANA (BA) – Il meraviglioso scenario delle Grotte di Castellana (Ba) insieme alla cultura e alla musica italiane per raccontarsi in Turchia e in Libano attraverso i social. Questo l’obiettivo del progetto ideato dai Mezzotono, gruppo vocale di origine pugliese che con i suoi show promuove l’Italia in giro per il mondo, sostenuto dall’Istituto Italiano di Cultura di Beirut e dall’Istituto Italiano di Cultura di Istanbul, e ospitato dal sito carsico castellanese, uno dei principali attrattori turistici in Puglia, che il giorno 21 giugno a partire dalle ore 19:00 trasmetteranno in contemporanea sulle rispettive pagine Facebook un concerto dall’interno della caverna della Grave.

Ad esibirsi nella suggestiva cornice a 60 metri di profondità proprio i Mezzotono, 5 artisti da diversi anni impegnati a diffondere la cultura italiana all’estero con musica e ironia, alternando simpatiche gag all’esecuzione di brani dal jazz al pop, dalla bossa nova al folklore, dal big band style e alla musica classica, il tutto solo con l’utilizzo delle loro voci, che tra armonie e ritmi imitano il suono degli strumenti musicali.

“Questo progetto nasce dalla volontà di continuare a promuovere l’Italia all’estero attraverso il nostro show, nonostante l’impossibilità di proseguire con i tour a causa della pandemia. – ha evidenziato Fabio Lepore, fondatore dei Mezzotono – Quest’anno saremmo dovuti andare proprio in Libano e in Turchia, per questo abbiamo deciso di coinvolgere i due rispettivi Istituti Italiani di Cultura proponendo come valore aggiunto quello di trasmettere il concerto da uno dei posti più belli e suggestivi della nostra terra: le Grotte di Castellana”.

“È con piacere che con il Consiglio di Amministrazione della Grotte di Castellana srl abbiamo accolto la richiesta dei Mezzotono di eseguire un loro concerto nelle nostre bellissime grotte. – ha aggiunto il presedente Victor Casulli – Si tratta di una bella opportunità per sostenere la promozione della cultura musicale italiana all’estero ma offrire anche uno spazio di visibilità alle nostre meravigliose grotte in questo importante momento di ripartenza turistica”.

Il video sarà trasmesso in contemporanea sulle pagine Facebook: Grotte di Castellana, Mezzotono – Piccola Orchestra Italiana Senza Strumenti, Istituto Italiano di Cultura-Beirut e İtalyan Kültür Merkezi.