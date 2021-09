Grotte di Castellana, doppio appuntamento a settembre con Speleonight

GROTTE DI CASTELLANA (BA) – Doppio appuntamento a settembre con le speciali visite Speleonight alle Grotte di Castellana (BA), esperienza sensoriale nel sottosuolo che mostra un volto diverso delle caverne. Venerdì 17 e venerdì 24 settembre (incontro alle ore 19:30 e partenza alle ore 20:00), torna l’esclusiva visita da percorrere parzialmente al buio e con solo le luci sui caschetti.

Le visite Speleonight permettono di esplorare un percorso alternativo delle Grotte di Castellana. L’andata avviene al buio, con solo le luci sui caschetti, in un silenzio intenso in cui si amplifica il ticchettio delle gocce d’acqua e le concrezioni si mostrano con dettagli unici. Due i momenti clou: il corridoio del deserto percorso in solitudine, un’esperienza irripetibile nel mondo sotterraneo, e l’accensione delle luci in Grotta Bianca, che dà il via al ritorno illuminato.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione scrivendo a segreteria@grottedicastellana.it o telefonando a 080.4998221 (dalle ore 9:00 alle 14:00). Per accedere al tour è necessario essere in possesso di Green Pass (in forma digitale o cartacea) dai 12 anni in su, e consegnare una autocertificazione compilata, disponibile on line sul sito ufficiale o presso la biglietteria e l’info point in zona grotte.

Consultabile sul sito www.grottedicastellana.it, invece, il calendario delle visite giornaliere alle grotte (itinerario completo fino alla Grotta Bianca della lunghezza di 3 chilometri e della durata di 100 minuti circa, Itinerario parziale della lunghezza di 1 chilometro e della durata di 50 minuti circa), i cui biglietti sono acquistabili sul circuito TicketOne.

Tutte le attività presso le Grotte di Castellana si svolgono nel rispetto delle prescrizioni del protocollo di sicurezza anti contagio. Maggiori informazioni sono disponibili anche sui canali social ufficiali.