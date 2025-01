Grottaglie, “Il Diario di Victuo”: il 26 gennaio la presentazione

Presso l’Auditorium della Parrocchia Maria SS. del Rosario, in occasione della Giornata della Memoria, la presentazione del diario di Vito Astone, marinaio del Battaglione San Marco, deportato e sopravvissuto ai lager nazisti

GROTTAGLIE – Domenica 26 gennaio alle ore 17, presso l’Auditorium della Parrocchia Maria SS. del Rosario, si terrà, in occasione della Giornata della Memoria, la presentazione del libro “Il Diario di Victuo – Il ragazzo del campo IX – C” (AnyName Edizioni): l’autentico diario scritto dal marinaio Vito Astone (1924-1997) e revisionato dalla figlia, Angela Astone.

L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Schécci, sotto l’egida di ENDAS – Taranto, con la collaborazione di: Parrocchia Maria SS. del Rosario, A.N.P.I. – Grottaglie, Soroptimist Club – Grottaglie, U.D.E.L. – Grottaglie, A.N.C.R. – Massafra; con il patrocinio del Comune di Grottaglie.

IL LIBRO

Il laertino Vito Astone, marinaio del Battaglione San Marco, fu catturato dai soldati nazisti l’8 settembre 1943, a soli 19 anni, per aver rifiutato di unirsi alle truppe nazi-fasciste. Fu internato nel lager IX-C di Bad Sulza, in Turingia, nel campo di lavoro 1135 a Tröbnitz-Stadtroda, come prigioniero di guerra, dal quale fu liberato il 14 aprile 1945, a ventuno anni, dalle truppe americane. Un racconto che attraversa la vita di Vito dall’infanzia al matrimonio, in un affresco autentico che racconta la Puglia del periodo Fascista e del dopoguerra ma, soprattutto, l’Italia della Seconda Guerra Mondiale, i lager nazisti, le missioni segrete, la notte di Taranto dell’11/12 novembre del 1940. Il racconto dunque di un giovane ragazzo antifascista, di famiglia antifascista, in una storia vera piena di tenacia, resistenza, sofferenza, speranza e solidarietà.

“Il diario di Victuo” ha ricevuto inoltre il plauso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Vito Astone, il 2 giugno 2023, ha ricevuto la “Medaglia d’onore ai cittadini italiani deportati e internati nei lager nazisti 1943-1945”.

La presentazione sarà moderata da GIUSEPPE GALLO (Direttore del giornale online AnyName News e presidente dell’Associazione Culturale Schécci).

Interverranno:

ANGELA ASTONE (Autrice)

DON COSIMO DAMASI (Parroco della Parrocchia Maria SS. del Rosario)

ANNAMARIA D’ERCHIE (Presidente A.N.P.I. – Grottaglie)

NICOLETTA ERROI (Presidente Soroptimist Club – Grottaglie)

ANNAMARIA LENTI (Presidente U.D.E.L. – Grottaglie)

NUNZIO MARAGLINO (Presidente A.N.C.R. – Massafra)