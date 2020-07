Grandine distrugge produzioni nel Tarantino

Confagricoltura Puglia: “Emiliano attivi procedura per calamità naturale”

TARANTO – È un’annata durissima per l’agricoltura pugliese. Nel pomeriggio di oggi, 4 luglio, una forte grandinata, con chicchi del diametro di oltre 5 centimetri, ha colpito il territorio compreso tra Massafra, Palagiano, Palagianello e Castellaneta.

Al momento le conseguenze sono in fase di quantificazione da parte degli agricoltori, però, si parla già di danni gravissimi ai vigneti da tavola e da vino, oliveti, ortaggi.

“Facciamo un appello al presidente Emiliano affinché attivi subito le procedure per il riconoscimento della calamità naturale” – dice il presidente di Confagricoltura Puglia Luca Lazzàro – “Purtroppo, l’assenza di adeguati ricavi sulla vendita delle produzioni agricole non permette agli imprenditori di stipulare con le assicurazioni delle polizze per la copertura economica dei danni. Questo fa sì che una grandinata come quella di oggi pomeriggio, se non indennizzata, distrugga un anno di lavoro e di investimenti“.