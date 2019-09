Giornate Europee del Patrimonio, doppio appuntamento domenica 22 per il Teatro del Viaggio con il suo format di visite guidate teatralizzate

I dettagli

BARLETTA – Doppio appuntamento domenicale nelle Giornate Europee del Patrimonio con il Teatro del Viaggio di Gianluigi Belsito ed il suo originale format di visite guidate teatralizzate che ha suscitato anche l’interesse di tour internazionali. Il tema di quest’anno – Un due tre… Arte! Cultura e Intrattenimento – invita a riflettere sul benessere che deriva dall’esperienza culturale e sui benefici che la fruizione del patrimonio culturale può determinare in termini di divertimento, condivisione, sperimentazione ed evasione. Per l’occasione il Museo Archeologico Nazionale di Canosa di Puglia, con il supporto della società Tango Renato Servizi per l’archeologia e il turismo e la collaborazione tecnica della Fondazione Archeologica Canosina, organizza due appuntamenti che si svolgono nell’atrio di Palazzo Sinesi, di cui quello domenicale, alle ore 11 con ingresso libero, tratta del “Mito di Persefone”, con il racconto sulla storia della regina dell’Ade. Info e prenotazioni: 3338856300.

Anche Castel del Monte si apre alle Giornate Europee del Patrimonio con una visita guidata teatralizzata che, sempre domenica alle 17, celebra la figura del grande imperatore svevo che ha ispirato la costruzione del maniero, il luogo più rappresentativo del sovrano in Puglia. La società Nova Apulia, sempre in collaborazione con Il Teatro del Viaggio, propone “Federico II nel Racconto”, ripercorrendo la storia di un sovrano e di un uomo, i fasti e le debolezze di una delle figure più controverse del medioevo e del suo legame profondo con la terra di Puglia. Con Belsito in scena anche Raffaele D’Ercole, musicista, qui in vesti attoriali con un cammeo conclusivo. Ingresso gratuito al Castello per l’iniziativa “Io Vado al Museo”, visita guidata teatralizzata a pagamento. Info e prenotazioni: 3883026000.