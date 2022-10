La Giornata F@Mu nel Complesso Museale di Torre Alemanna

La Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo è in programma domenica 9 ottobre ed ha per tema “Diversi ma Uguali”

CERIGNOLA – Ritorna la “Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo”, un’occasione in cui poter visitare i musei in Italia in modo speciale con tutta la famiglia. Domenica 9 ottobre 2022, a partire dalle ore 10.00, la nona Giornata F@Mu si svolgerà anche al Complesso Museale di Torre Alemanna sito a Borgo Libertà (Cerignola) con l’obiettivo di favorire l’incontro tra Musei e Famiglie, per avvicinarsi all’arte, per scoprire il territorio in cui si vive e le sue tradizioni, per crescere confrontandosi con gli altri. Non a caso, il tema di quest’anno è “Diversi ma Uguali” ed ha la finalità di sensibilizzare bambini e bambine sulla bellezza della diversità (culturale, fisica, cognitiva) quale strumento indispensabile di inclusione, unicità, accoglienza.

L’iniziativa è organizzata dalla cooperativa sociale Frequenze, ente gestore della struttura di proprietà del Comune di Cerignola, in collaborazione con Arcigay Foggia “Le Bigotte”, che per la Giornata F@Mu ha in programma, a partire dalle ore 10.00, la visita guidata di Torre Alemanna per far scoprire a grandi e piccini i suoi segreti, la sua storia, i suoi tesori. Iscrizioni lapidee, emblemi teutonici e cardinalizi, affreschi, pavimentazioni e ritrovamenti archeologici raccontano la storia di uno dei pochi insediamenti fortificati ancora esistenti dell’Ordine religioso-militare dei Cavalieri Teutonici. Gioiello di storia, architettura ed arte nel cuore della Daunia, a 18 km da Cerignola, affonda le sue radici nelle affascinanti vicende di cavalieri legati all’imperatore Federico II ed è oggi sede del Museo della Ceramica. Al termine della visita guidata, si svolgerà il laboratorio didattico “Diversi da chi”, dedicato ai bambini dagli 8 anni in su, sul tema dell’identità lgbtq+ (lesbiche, gay, bisessuali, transgender, queer). Il laboratorio sarà animato da Valerio Carangella, docente e formatore di Arcigay Foggia “Le Bigotte”, che attraverso la tecnica del photolangage punta a raccontare e promuovere la diversità.

Per trasmettere i valori di questa edizione – l’accoglienza, la gentilezza, la tolleranza, l’unicità – testimonial ufficiale dell’evento sarà Geronimo Stilton, il famoso topo giornalista amato dai bambini di tutto il mondo, protagonista di un taccuino illustrato che sarà consegnata ai giovani partecipanti. L’attività in programma domenica 9 ottobre prevede ingressi con tariffe speciali al costo di 2 € a bambino, gratuito per gli accompagnatori. «Vogliamo una giornata che lasci un segno indelebile nel cuore dei più piccoli e nei grandi il desiderio di ripetere ogni volta che sarà possibile quell’esperienza unica» spiegano dall’Associazione Famiglie al Museo che, fin dalla prima edizione, organizzano la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo in collaborazione con diverse realtà sociali e culturali dei territori. Per info e prenotazioni è possibile scrivere alla mail torrealemanna@reteoltre.it, chiamare o inviare un messaggio al numero 392.9927977