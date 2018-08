Gennaro Esposito nuovo acquisto del Casarano Calcio

I dettagli

CASARANO (LE) – E’ ufficiale, Gennaro Esposito è un altro nuovo acquisto del Casarano Calcio. Si è ormai definita la rosa dei rossazzurri che affronterà la nuova stagione agonistica 2018- 2019.

– Cosa ti ha spinto ad accettare la proposta del Casarano Calcio?

– L’anno scorso eri al Potenza, come mai hai scelto questa categoria?

– Hai conosciuto mister de Candia?

– Quale sarà la posizione in cui giocherai col Casarano?

– Immagino che inizierai da subito ad inserirti nel gruppo, conosci i tuoi compagni?

– Quanto alla piazza, alla tifoseria, quella del Casarano è esigente e calorosa. Quali parole vorresti rivolgere ai tifosi?

“Ho scelto il Casarano Calcio per la serietà delle persone, per il progetto ambizioso che mi hanno messo davanti e per la fiducia che questa società ha avuto nei miei confronti, spero di ripagarla sul campo, facendo un bel campionato e portando il Casarano dove merita.

Per me è un ritorno in Puglia, nel Salento, nel 2009/2010 ero al Gallipoli e sono tornato con grande motivazione ed entusiasmo.

Non ho ancora conosciuto il mister ma lo conosco per la fama. Sarò il centrocampista dei rossazzuri, giocherò davanti alla difesa.

Dei miei nuovi compagni conosco qualcuno, con Vicedomini, Palmisano, D’Aiello, Presicce, ad esempio,ho giocato contro l’anno scorso.

Ho firmato il contratto pochi minuti fa, quindi non ho ancora avuto modo di inserirmi nel gruppo, ma da domani inizierò gli allenamenti e dalla mattina sarò al “Capozza”.

La tifoseria è molto importante, alcune volte può fare la differenza, credo che deve rappresentare quel motivo in più per andare avanti, quindi, spero nel loro sostegno dall’inizio alla fine”.

SCHEDA Giocatore

Nome: GENNARO ESPOSITO

Nazionalità: Italia

Data di nascita: il 18/03/1985

Nato a Napoli

Altezza:180

Peso: 70

Carriera:

Excalciatore del POTENZA

Ruolo: CENTROCAMPISTA

Posizione: Mediano