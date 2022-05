A Francavilla Fontana “Storie di giovani vignaioli”

Domenica 29 e lunedì 30 maggio a Castello Imperiali la prima edizione dell’iniziativa

FRANCAVILLA FONTANA – Domenica 29 e lunedì 30 maggio 2022, 41 produttori di vino under 40 provenienti da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia si ritroveranno a Francavilla Fontana per la prima edizione di “Storie di giovani vignaioli”.

L’iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa cui hanno preso parte il Sindaco Antonello Denuzzo, gli Assessori Domenico Magliola e Maria Angelotti e gli organizzatori Franco Peluso, Portavoce della Comunità Slow Food, Giuseppe Barretta, consulente turismo enogastronomico, e Cosimo Sanarica, organizzatore eventi enogastronomici.

“Per due giorni – dichiara il Sindaco Antonello Denuzzo – accoglieremo a Castello Imperiali 41 giovani del Sud che hanno deciso di restare e investire nella produzione del vino di qualità. È una occasione di incontro e scoperta, ma anche un momento fondamentale per costruire una rete che può avere ricadute economiche trasversali.”

Le sale di Castello Imperiali ospiteranno banchi d’assaggio, laboratori monotematici sui vini autoctoni del Sud e una mostra con le creazioni ceramiche d’uso con annessi laboratori. Oltre al vino troveranno spazio le produzioni gastronomiche tipiche con una sezione tra le mura di Castello Imperiali ed un mercatino a cura di Slow Food in via Municipio.

“Abbiamo sposato subito l’idea di ospitare a Francavilla Fontana questa iniziativa. Il Castello – prosegue l’Assessore Magliola – per due giorni sarà un punto di riferimento per le giovani realtà del settore vitivinicolo e per l’enogastronomia.”

Si comincerà alle 10.00 di domenica 29 maggio con il convegno “Racconti di giovani vignaioli”. A seguire si apriranno i banchi d’assaggio, mentre nel pomeriggio si terranno i laboratori a cura dei produttori calabresi e lucani. Sarà possibile degustare i vini domenica 29 dalle 12.00 alle 21.00 e lunedì 30 maggio dalle 9.30 alle 14.00.

“Siamo felici di aver coinvolto le giovani leve – conclude Franco Peluso – in un progetto che punta ad esaltare sia vini del meridione che la sensibilità dei giovani vignaioli nella difesa dell’ambiente e la tutela della biodiversità. Saranno loro, infatti, i portavoce del domani, portatori di innovazione e custodi di antiche tradizioni.”

“Storie di Giovani Vignaioli” è un evento a cura di K2O2 Eventi con il patrocinio del Comune di Francavilla Fontana, del Consiglio Regionale della Puglia, della Comunità Slow Food e di Aeroporti di Puglia con la collaborazione dell’Istituto alberghiero Mediterraneo di Pulsano e Maruggio.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare il sito giovanivignaioli.it.