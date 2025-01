Francavilla Fontana, il 24 gennaio al Teatro Italia “Il calamaro gigante”

FRANCAVILLA FONTANA – Venerdì 24 gennaio alle 20.30 al Teatro Italia andrà in scena lo spettacolo “Il calamaro gigante” tratto dall’omonimo libro di Fabio Genovesi con Angela Finocchiaro e Bruno Stori per la regia di Carlo Sciaccaluga.

La vita di Angela è assurda e incomprensibile, come quella di ognuno di noi.

Da ragazza tanti sogni e passioni le facevano battere il cuore, ma i binari rigidi della società e della famiglia l’hanno portata a una situazione che è come un boccone amaro incastrato in gola che non va né su né giù.

Una sera, in coda in autostrada, un’onda impossibile la porta via, stravolgendo la sua vita. In un vortice fuori dal mondo e dallo spazio, si ritrova a girare insieme a un tipo strano, Montfort. Il loro viaggio, onda dopo onda, li sbatterà a vivere le avventure di donne e uomini che invece hanno avuto il coraggio di abbracciare il mare e la vita come un’unica, strabiliante meraviglia.

Vite sconosciute, incredibili ma verissime, legate dall’aver creduto con tutto il cuore all’esistenza di un animale così enorme e lontano dalla normalità che per millenni lo si è considerato una leggenda: il Calamaro Gigante.

Al fianco di Angela Finocchiaro e Bruno Stori ci saranno in scena Gennaro Apicella, Silvia Biancalana, Marco Buldrassi, Simone Cammarata, Sofia Galvan, Stefania Menestrina, Caterina Montanari e Francesca Santamaria Amato.

Lo spettacolo è il quarto appuntamento della stagione teatrale a cura dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con Puglia Culture.

Per maggiori informazioni 3514084173.