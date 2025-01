Foggia, InVigna Wine Experience: il 21 gennaio l’evento inaugurale

Fino al 27 gennaio InVigna Wine Experience tra enogastronomia,tradizioni e natura in Puglia; Borgo Incoronata diventa un nodo cruciale dei prodotti tipici pugliesi

FOGGIA – Si chiama InVigna Wine Experience ed è un evento dedicato alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche e naturalistiche del territorio pugliese, in particolare nella terra del Nero di Troia.

In collaborazione con l’azienda vitivinicola Borgo Turrito e con Pugliapromozione, InVigna offre un’esperienza autentica che unisce wine tour, degustazioni e un’immersione nella natura incontaminata del Parco Regionale Incoronata.

IL PROGRAMMA

Si parte il 21 gennaio con un evento inaugurale presso Borgo Turrito, con presentazione delle attività, accoglienza turistica, musica e degustazioni. Sarà possibile partecipare al primo wine tour della rassegna, con visite guidate in cantina, degustazioni tematiche e laboratori didattici sulle tecniche di produzione vinicola.

Anche il 22 gennaio sarà dedicato ad un wine tour con visite guidate in cantina e degustazione.

Il 23 gennaio evento speciale con musica dal vivo, degustazioni di prodotti tipici natalizi, dolci e pizze fritte, accompagnati da visite in cantina e degustazioni di vini. Poi il consueto wine tour

24 e 25 gennaio altri due wine tour, con approfondimenti sul processo di vinificazione e degustazioni di vini locali abbinati a prodotti tipici.

Il wine tour del 26 sarà accompagnato da una bellissima escursione al Bosco Parco Regionale Incoronata, con visite guidate nei sentieri del parco, animazioni a tema e le narrazioni della guida esperta Franca Palese.

Il 27 gennaio si terrà l’evento conclusivo presso Borgo Turrito, con degustazioni di vino e prodotti tipici della zona.

Gli eventi, prenotabili su https://www.eventbrite.it, sono aperti a tutti, dalle famiglie agli amanti del vino e dell’ecoturismo.

Tutto avverrà nella splendida cornice del borgo e del parco dell’Incoronata, a pochi metri dal santuario e immersi nella rigogliosa natura di quello che fu il bosco preferito dall’imperatore Federico II di Svevia.

Una terra ricca di risorse, dal Nero di Troia agli ortaggi di ogni genere, che saranno i principali protagonisti di questa esperienza di turismo destagionalizzato, a pochi chilometri da Foggia e nel cuore del Tavoliere di Puglia.