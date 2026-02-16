Amici della Musica di Foggia: il Balletto del Sud inaugura la 56esima Stagione

Il 21 febbraio, al Teatro “Umberto Giordano” di Foggia, il Balletto del Sud porterà in scena Le Maschere, spettacolo dedicato alla commedia dell’arte e al Carnevale

FOGGIA – La 56ª Stagione concertistica degli Amici della Musica di Foggia rinnova il suo storico appuntamento con il pubblico del Teatro “Umberto Giordano”, il più antico della Puglia, proponendo un percorso artistico che intreccia tradizione e contemporaneità, grandi repertori e nuove visioni, attraverso sedici eventi, articolati in due atti: primavera e autunno, ancora con la direzione artistica di Agostino Ruscillo.

Ad inaugurare la stagione, sabato 21 febbraio, sarà il ritorno del Balletto del Sud con Le Maschere, spettacolo dedicato alla commedia dell’arte e al Carnevale. Il cartellone 2026, ricco e trasversale, abbracciare linguaggi differenti e pubblici diversi, nel segno dell’alta qualità che da oltre mezzo secolo contraddistingue l’Associazione e passa anche per la grande tradizione dell’operetta con Cin Cin La, in scena martedì 3 marzo, fino ad accogliere il respiro sinfonico dell’Orchestra Sinfonica 131 della Basilicata.

Tra i protagonisti spiccano nuove eccellenze e interpreti di prestigio internazionale: il giovane pianista e compositore Carmine Padula, recente vincitore del Premio SIAE Music Awards 2025, con Music from Cinema; la raffinata Chelsea Guo, artista capace di coniugare pianoforte e canto lirico; il grande pianismo di Roberto Plano, vincitore del Cleveland International Piano Competition e dell’American Prize e il recital Metamorfosi di Alfonso Soldano, affascinante viaggio tra celebri parafrasi d’opera.

Il jazz trova spazio in progetti di forte impatto come The Four Ladies of Jazz, con le voci di Mara De Mutiis, Cinzia Eramo, Lisa Manosperti e Giovanna Montecalvo, insieme all’Apulia Jazz Orchestra e Verdi e Puccini in Jazz con Cinzia Tedesco. Il pop invece incontra la grande canzone d’autore con il concerto Le mie Regine di Silvia Mezzanotte.

Grande attenzione è riservata alla musica da camera con proposte di particolare fascino: Cello Glamour. Omaggio a Heitor Villa-Lobos con il soprano Carmen Aurora Bocale e l’Apulia 8Cello; La magia del clarinetto con l’Italian Clarinet Quartet; Echi dell’anima con il Quatuor Naka. Tra musica e arti visive si colloca l’omaggio a Claude Monet nel centenario della morte, con il duo di Costantino Rucci e Anna Rigoni, in un dialogo suggestivo tra pianoforte e violino. Lo sguardo al futuro si apre con la prima assoluta mondiale Medieval Future di Silvano Mastromatteo, a testimonianza dell’attenzione verso la nuova creatività contemporanea.

La stagione concertistica si chiuderà il 15 dicembre 2026 con l’energia vocale dei SeiOttavi, orchestra a cappella tra virtuosismo e coinvolgimento, per vivere insieme l’atmosfera del Natale.

Un cartellone pensato per emozionare, sorprendere e condividere, confermando la vocazione degli Amici della Musica a essere presidio culturale stabile, dinamico e inclusivo per la città di Foggia e il suo territorio. “Siamo lieti di offrire alla città di Foggia questa 56ª Stagione, un traguardo che testimonia una storia lunga e profondamente radicata nella vita culturale cittadina. La continuità e la vitalità degli Amici della Musica di Foggia si rinnovano anche quest’anno in un cartellone di eccellenza, pensato per restare un punto di riferimento stabile per il nostro pubblico e per catturare le nuove generazioni”, spiega il presidente Domenico Berlingieri.

La rassegna degli Amici della Musica di Foggia gode del sostegno economico del Ministero della Cultura, della Regione Puglia, del Comune di Foggia e della Fondazione Musicalia, e del patrocinio del Conservatorio Giordano e dell’Università di Foggia.

Gli abbonamenti Silver sono già disponibili presso il botteghino del Teatro Umberto Giordano fino a mercoledì 18 febbraio. Mentre i biglietti dei singoli spettacoli della 56ª Stagione saranno in vendita a partire dal 19 febbraio alle ore 10:00 attraverso il circuito Vivaticket (online e nei punti vendita sul territorio) e il giorno stesso del concerto, anche in teatro.

Ulteriori informazioni su www.amicidellamusicafoggia.com