Festival delle Periferie C di Comunità a Bari

Centro Multimediale Karol, Fondazione Giovanni Paolo II onlus, via Marche 1 – BARI

BARI – Da venerdì 25 a domenica 27 ottobre 2019, Il Favoloso Mondo promuove il Festival delle Periferie. Capofila del progetto Il Favoloso Mondo è Fondazione Giovanni Paolo II, in collaborazione con il CSV San Nicola, Balyayoga, A.S.D.C. Marcovaldo, Idee Felicità Contagiosa, Un clown per amico, I bambini di Truffaut, Dipartimento di Scienze politiche. Con il patrocinio del Comune di Bari e del Garante dei Diritti del Minore.

Durante i tre giorni del Festival si svolgeranno convegni, seminari, workshop, proiezioni cinematografiche e spettacoli, presso il Centro Multimediale Karol della Fondazione Giovanni Paolo II, in via Marche 1 a Bari.

Il progetto Il Favoloso Mondo, un progetto selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, promuove la nascita di una comunità educante e si propone di rispondere in modo personalizzato ai bisogni dei bambini e delle famiglie. Nell’ambito del progetto sono stati attivati il Centro Ludico sperimentale per la Prima Infanzia e la Genitorialità, ispirato ad una didattica montessoriana e neoumanista, percorsi di yoga con il metodo Balyayoga, corsi di circo sociale, laboratori di educazione all’immagine e rassegne cinematografiche, un emporio e boutique sociale per la prima infanzia e la maternità.