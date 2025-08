Festa della Municeddha 2025 a Cannole

La 39esima edizione della Festa della Municeddha, sagra autentica e identitaria, si svolgerà dal 10 al 14 agosto. Si festeggia il titolo di “Sagra di Qualità”

CANNOLE (LE) – Per la Festa della Municeddha questo 2025 ha un sapore speciale e la 39^ edizione, in programma dal 10 al 14 agosto a Cannole, si ‘veste a nuovo’ per festeggiare il titolo di “Sagra di Qualità”.

Il prestigioso marchio “Sagra di Qualità”, assegnato dall’UNPLI – Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, non è solo un riconoscimento: certifica l’ingresso tra le manifestazioni enogastronomiche di riferimento in Italia. E per il Salento, anzi dalla Capitanata in giù, è una prima volta assoluta.

Dietro il titolo di “Sagra di Qualità” c’è un percorso rigoroso. L’autenticità della tradizione gastronomica, la qualità dei prodotti rigorosamente a chilometro zero, l’eccellenza organizzativa, la valorizzazione del territorio e la sostenibilità ambientale: tutti parametri che la Festa della Municeddha ha saputo interpretare e rispettare con una dedizione che oggi viene premiata a livello nazionale.

Non è un caso che sia proprio la municeddha, questo piatto umile e genuino della tradizione contadina salentina, a conquistare un riconoscimento così prestigioso. In fondo, la vera qualità nasce sempre dalla semplicità, dalla capacità di trasformare ingredienti poveri in qualcosa di straordinario, proprio come facevano le nonne nelle cucine di una volta.

Un palcoscenico d’eccezione per il Salento autentico

Dal 10 al 14 agosto, Cannole diventerà il teatro di un evento che promette di stupire anche i visitatori più esigenti. Cinque serate che raccontano il Salento in tutte le sue sfaccettature, dalla tradizione più pura all’innovazione musicale contemporanea.

E Festa della Municeddha si presenterà in forma smagliante con una novità su tutte: il nuovo logo e il nuovo sito.

Anche il programma musicale di quest’anno è un perfetto equilibrio tra radici e modernità. Si parte il 10 agosto con Antonio Castrignanò & Taranta Sounds e il loro spettacolo “BABILONIA”, un viaggio sonoro che reinterpreta la pizzica tradizionale con una forza travolgente. Una scelta non casuale: anche la municeddha, in fondo, è il risultato di una fusione, quella tra ingredienti semplici che insieme creano qualcosa di unico.

Le serate successive vedranno alternarsi sul palco artisti come Nessuna Pretesa, il gruppo BALLA BALLA in Tour con Folk 2000 e I Scianari, fino alla tribute band PALASPORT POOH e agli Avvocati Divorzisti. Un mix di sonorità e generi che ogni anno si dimostra vincente e che testimonia come la Festa della Municeddha sia riuscita a crescere mantenendo le proprie radici ma aprendosi a linguaggi diversi, capaci di parlare a tutte le generazioni. Lo hanno dimostrato bene i ragazzi della Pro Loco Young che hanno innovato il concetto di sagra avvicinando i più giovani: per loro un’Area Cocktail Bar con Dj-set a partire dall’1.00 alle 3.00. Quest’anno a far ballare l’intera piazza ci penseranno Lamar, Dj Muerch & PTK, Alberto Minnella & Frakatame, Adamo Cotardo e, nell’ultima serata, Dj Spike e Dulce Megan.

I numeri di un successo annunciato

Oltre 100.000 visitatori attesi, 250 volontari coinvolti, cinque serate di musica: sono numeri che raccontano di una manifestazione che ha saputo crescere nel tempo senza perdere la propria anima. A documentare, dal 2017, le ricadute socio-economiche dell’evento Festa della Municeddha sul turismo in provincia di Lecce, è una ricerca condotta dal professore Giuseppe Attanasi, Ordinario di Economia Politica alla Sapienza Università di Roma.

Ma dietro questi numeri c’è soprattutto una comunità, quella di Cannole, che ogni anno si mobilita per accogliere turisti da tutta Italia e non solo. È questa la vera forza di Festa della Municeddha: essere riuscita a mantenere il carattere familiare e accogliente tipico delle sagre di paese, pur raggiungendo dimensioni e standard qualitativi da grande evento.

Non a caso è l’unica sagra pugliese inserita nel circuito Grandi Eventi della Regione Puglia e di Pugliapromozione.

Il riconoscimento ottenuto da Festa della Municeddha non è importante solo per Cannole, ma per l’intero Salento. Dimostra che è possibile valorizzare le tradizioni locali raggiungendo standard di eccellenza riconosciuti a livello nazionale. È la prova che il territorio salentino ha tutte le carte in regola per competere nel panorama turistico ed enogastronomico italiano, forte delle proprie tradizioni ma capace di innovare e migliorarsi costantemente.

L’esperienza enogastronomica è, dunque, di quelle da non perdere: regina della Festa, la municeddha che può essere gustata soffritta, al sugo o arrostita. E poi tantissimi sfizi della cucina salentina come peperoni ‘a salsa’, melanzane grigliate, peperonata, pittule, polpette, focacce rustiche, e ancora carne alla griglia, ‘pezzetti di carne di cavallo al sugo’, pane di grano con alici e ricotta forte, antipasto contadino e gli immancabili pasticciotti e spumoni da assaporare nell’immensa Area Stand o al Ristorante della Municeddha, comodamente serviti.

Il futuro ha il sapore della tradizione

Mentre Cannole si prepara ad accogliere migliaia di visitatori per questa edizione storica, c’è una certezza: la Festa della Municeddha ha dimostrato che si può guardare al futuro senza dimenticare le proprie radici. Anzi, sono proprio quelle radici, quel sapore autentico della municeddha, a rappresentare il valore aggiunto in un mondo sempre più globalizzato.

Il marchio “Sagra di Qualità” che UNPLI Nazionale ha assegnato a Festa della Municeddha non è un punto di arrivo, ma un nuovo punto di partenza. Un sigillo che certifica l’eccellenza raggiunta ma che al tempo stesso impegna a mantenere e migliorare ulteriormente gli standard qualitativi.

PROGRAMMA MUSICALE

FESTA DELLA MUNICEDDHA 2025

10 agosto

Dalle 21.00 alle 23.00: Stella Band – spettacolo itinerante

Dalle 23.00 all’1.00: Antonio Castrignanò & Taranta Sounds – BABILONIA

Area Cocktail Bar

Dall’1.00 alle 3.00: dj-set Lamar

11 agosto

Dalle 22.00 alle 23.25: Sandro Pellè e i KALURYA

Dalle 23.30 all’1.00: Nessuna Pretesa

Area Cocktail Bar

Dall’1.00 alle 3.00 dj-set DJ MUERCH & PTK

12 agosto

Dalle 22.00 alle 23.25: Alta Frequenza

Dalle 23.30 all’1.00: BALLA BALLA in Tour – Gruppo Folk 2000 + I Scianari

Area Cocktail Bar

Dall’1.00 alle 3.00: dj-set Alberto Minnella & Frakatame

13 agosto

Dalle 22.00 alle 23.25: Aria Corte

Dalle 23.30 all’1.00: PALASPORT POOH – Tribute band

Area Cocktail Bar

Dall’1.00 alle 3.00: dj-set Adamo Cotardo

14 agosto

Dalle 22.00 alle 23.25: Consuelo Alfieri

Dalle 23.30 all’1.00: Avvocati Divorzisti

Area Cocktail Bar

Dall’1.00 alle 3.00: dj-set ‘LOST IN BRASIL’ – Dj Spike e Dulce Megan