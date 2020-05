“Fatti Strada”, sul portale della Regione un servizio per persone e imprese

REGIONE – La Puglia è terra di opportunità per giovani, imprese e associazioni: formazione professionale e specialistica, bandi, incentivi e finanziamenti, sostegno alle start-up innovative e agli investimenti produttivi e fondi di supporto per l’accesso al credito.

Al fine di orientare il cittadino tra decine di misure messe in campo da Regione Puglia è attiva “Fatti strada” la sezione del portale istituzionale dedicata a persone e imprese.

Non una semplice vetrina di bandi attivi ma un vero e proprio percorso interattivo, dove filtrare le misure in base a dati anagrafici, attività svolte e obiettivi da raggiungere. Informazioni che consentono al sistema di selezionare le opportunità su misura per l’utente, che sia esso un cittadino, una persona o una associazione.

“Hai una buona idea imprenditoriale? Un progetto per il futuro? Un’attività già avviata che ha bisogno di nuovi investimenti per aumentare la propria competitività? Oppure vuoi semplicemente metterti alla prova sul campo con un tirocinio o un’attività di volontariato? Raccontaci i tuoi obiettivi. Ti consiglieremo le opportunità attive per crescere, sviluppare le tue competenze e raggiungere la meta”.

Il percorso interattivo ispirato al mondo del gaming e basato su un grafico alluvionale che incrocia i bandi attivi con i requisiti dei possibili beneficiari, ha avuto un suo primo test di funzionalità ed efficacia già nel 2019, in occasione della 83^ edizione della Campionaria in Fiera del Levante. Grazie a un desk digitale nel padiglione istituzionale della Regione Puglia centinaia di visitatori hanno potuto intraprendere il proprio percorso interattivo così come mostrato in questo video.

Nella sezione attualmente è possibile trovare tutte le iniziative per chi si sta per immettere nel mondo del lavoro: Pass Laureati che offre Voucher formativi per master post-lauream in Italia e all’estero, Nuove Figure Professionali con corsi di formazione per l’acquisizione di una qualifica professionale, Garanzia Giovani con percorsi di formazione e tirocini per valorizzare le proprie competenze e Servizio Civile per svolgere attività di volontariato per la comunità.

Non mancano le opportunità per le Associazioni: Luoghi Comuni, che finanzia progetti di innovazione sociale da realizzare in spazi pubblici sottoutilizzati, Radici e Ali, che prevede il recupero strutturale e funzionale di luoghi dismessi e beni culturali in degrado, Bellezza e Legalità, con interventi finalizzati a promuovere azioni di antimafia sociale.

Ampio lo spazio dedicato alle opportunità per le imprese: Contratti di Programma, PIA Medie Imprese, PIA Piccole Imprese, PIA Turismo, Titolo II – Capo III, Titolo II Turismo – Capo VI. E due focus dedicati al credito e alle startup.