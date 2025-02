Fasano, lettera di ringraziamento per il Giorno del ricordo

FASANO (BR) – Dalla Dirigente Scolastico dell’IISS “G.Salvemini” di Fasano, Maria Convertino riceviamo e di seguito pubblichiamo la lettera di ringraziamento alle autorità competenti che hanno partecipato alla Giornata del ricordo presso tale Istituto.

Desidero esprimere il più sentito ringraziamento al prefetto della Provincia di Brindisi, dott. Luigi Carnevale, al Direttore generale USR Puglia, dott. Giuseppe Silipo e alla dott.ssa Tiziana Di Noia, dirigente USR per l’ambito Territoriale della Provincia di Brindisi, per aver presenziato alla mostra multimediale e interattiva “Racconti dalle Foibe” realizzata per la cerimonia commemorativa della Giornata del Ricordo presso l’Auditorium Blonda del nostro Istituto “G.Salvemini”, il 10 febbraio scorso.

Le loro autorevoli presenze hanno contribuito inoltre a sottolineare l’importanza di questo momento di riflessione condivisa, rendendo ancora più significativo il messaggio di memoria e consapevolezza che la giornata richiede.

L’intervento delle figure istituzionali ha offerto agli studenti, in particolare, uno spunto prezioso per comprendere l’importanza della storia come strumento di crescita civile e per coltivare quei valori di rispetto e coesione che sono fondamentali per il futuro della società.

Estendo inoltre il mio ringraziamento agli studenti e al corpo docente dell’IISS “G. Salvemini” per aver saputo cogliere e rappresentare con video e illustrazioni, nella mostra multimediale e interattiva “Racconti dalle foibe”, il valore di ogni vita umana all’interno di ogni grande evento storico e allo stesso tempo, per aver contribuito al cerimoniale previsto dall’evento.

Le quattro storie di uomini, donne e bambini evocate in modo simbolico, ci aiutano dunque a riconoscere tutti i dimenticati e i perseguitati di ogni tempo e di ogni luogo, ci immergono nella profondità del dolore e dell’amore e ci chiedono di deporre ogni forma di odio e di rispettare la sofferenza per inseguire la speranza di pace.

Rinnovando il mio più profondo apprezzamento, auspico che possano continuare ad esserci future occasioni di incontro e collaborazione.

Con viva stima e gratitudine, porgo i miei più cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico

Maria Convertino