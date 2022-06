Esseri Urbani Saturday Fest, l’11 giugno a Noci

Presso l’Anfiteatro Comunale l’evento che rientra nel New European Bauhaus Festival: mercatini artigianali, Workshop creativo, Café Débat, Flash Mob, presentazione e donazione opera Raffaele Fiorella, Food & Beverage + Tuppi Dj-set

NOCI (BA) – ESSERI URBANI Saturday Fest, in collaborazione con l’associazione AgriCultura, si inserisce in un calendario di eventi satellite legati alle sei settimane di residenze artistiche, durante le quali gli interventi artistici della terza edizione del festival saranno realizzati nello spazio urbano di Noci .

ESSERI URBANI è il primo Festival dell’Arte Contemporanea e del Design contemporanei del Sud Italia inclusivo e accessibile alle persone con disabilità. I temi della disseminazione, dell’adattabilità e della diversità come risorsa, sono diventati i principi alla base di ESSERI URBANI · S P O R E 2022: unico vincitore italiano nella categoria “Award” del Premio NEB 2021, il festival fa promotore di una disseminazione che può dare voce e forza al cambiamento. Estetica, sostenibilità, inclusione sono le nostre spore portatrici di vita.

L’evento rientra nella programmazione ufficiale del New European Bauhaus Festival, che si svolge tra il 10 e il 12 giugno a Bruxelles, ed è aperto a tutti. Tappa nocese l’11 giugno, per il terzo dei Side Event di ESSERI URBANI, pensati come momenti di restituzione pubblica, di animazione e di festa, attraverso cui si realizza quell’incontro di comunità, paesaggio e architetture locali con i linguaggi artistici contemporanei che sono alla base del progetto.

In questa data, si conclude la residenza di Raffaele Fiorella, il cui intervento artistico – “FORME SOSPESE” – è destinato proprio all’Anfiteatro Comunale di Noci (BA), location dell’evento. L’opera sarà realizzata in collaborazione con gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Bari, ma anche attraverso il coinvolgimento di quanti, soprattutto tra le fasce più giovani, frequentano abitualmente il luogo.

L’intervento si concentrerà sulle pareti che delimitano lo spazio dell’anfiteatro e si realizzerà attraverso una pittura murale collettiva: intrecci di forme e colori che richiamano il linguaggio espressivo del Bauhaus, a ricreare il brulichìo di una vegetazione fantastica fatta di forme sospese e surreali, che si svilupperanno lungo il muro di fondo in un grande murale dipinto a mano e con vernici adatte, per animare visivamente lo spazio anche dopo la fine del Festival. L’opera si presenta come un invito alla serenità e alla leggerezza e contribuirà ad accogliere cittadini e visitatori di Noci rendendo l’Anfiteatro un luogo di incontro più confortevole, proprio grazie alla presenza dei linguaggi artistici contemporanei. La composizione dipinta, con la sua morfologia di radice biologica fatta di piccoli elementi di forme e colori diversi, riproduce l’ideale e pacifica convivenza tra le parti di un organismo più grande, la città stessa.

RAFFAELE FIORELLA, nato nel 1979, vive e lavora a Barletta (Ba). Artista, curatore e attualmente docente presso l’Accademia di Belle Arti di Bari, combina abilmente i linguaggi di media differenti, dalla scultura alla grafica, dal video all’installazione, all’arte digitale e alla scenografia, per dar vita a un codice espressivo di raffinata poeticità, grazie al quale spazi reali e universi fantastici si incontrano e mescolano in nuove forme enigmatiche. Ha preso parte a numerose esposizioni italiane e internazionali, cura da anni workshop e residenze artistiche, progetti didattici e editoriali.

PROGRAMMA

H. 17:00

> Workshop creativo a cielo aperto a cura degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Bari per la realizzazione di maschere e manufatti in cartone e altri materiali di recupero

H. 18:00

> Apertura mercatini artigianali

H. 19:00

Café Débat sul tema “L’Arte nello spazio urbano”

H. 20:30

> Presentazione e donazione opera di Raffaele Fiorella al Comune di Noci alla presenza del Sindaco Domenico Nisi e dell’Assessore alla Cultura Angelica Intini

> Flash Mob a cura di Scuola di Danza Odile

H. 21:00

> Food & Beverage a cura di “Birreria Attenti al Luppolo” e “Edy Food Bar”

> Tuppi Dj-set

Al fine di continuare a promuovere la sostenibilità, Eco Eventi OdV avrà una sua postazione di informazione e sensibilizzazione ambientale.

Il festival ESSERI URBANI, organizzato da U Jùse APS e AgriCultura APS, è sostenuto da Fondazione Cultura e Arte, Polo Arti Cultura Turismo Regione Puglia – Fondo speciale CULTURA e PATRIMONIO CULTURALE (L.R. 40/2016 – art. 15 comma 3), Comune di Noci e Orizzonti Futuri Onlus. Gode inoltre del patrocinio di ADI Puglia e Basilicata, Ordine degli Architetti Pianificatori e Paesaggisti di Bari, Politecnico di Bari, UIC Bari, ESN Bari, Confartigianato Noci e Confcommercio Noci. Media partner: Noci24.it.