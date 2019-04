Elezioni Europee: Massimo Paolucci in Salento

Appuntamento per lunedì 29 e martedì 30 aprile per una serie di incontri e iniziative pubbliche con Massimo D’Alema ed Ernesto Abaterusso

BARI – In prossimità delle elezioni europee del 26 maggio, Massimo Paolucci, candidato con la lista del Pd – Siamo europei, sarà in Salento lunedì 29 e martedì 30 aprile per una serie di incontri e iniziative pubbliche. Ad accompagnarlo anche Massimo D’Alema, Presidente della Fondazione ItalianiEuropei ed Ernesto Abaterusso, Presidente del Gruppo consiliare LeU/I Progressisti in Regione Puglia e Segretario regionale di Articolo Uno.

Il tour di Massimo Paolucci inizierà lunedì 29 aprile a Brindisi dove, insieme a Massimo D’Alema, incontrerà la stampa. L’appuntamento è alle ore 13.00 presso l’Hotel Orientale.

Alle ore 15.00 Paolucci e D’Alema incontreranno l’Associazione Ops, che riunisce gli operatori portuali del Salento, per parlare di portualità e dell’opportunità per il porto di Brindisi di essere inserito nei corridoi Ten-T (Trans European Network – Transport).

Alle 16.00, presso il Palazzo di Città, i due esponenti politici saranno ospiti del Sindaco di Brindisi Riccardo Rossi e della Giunta comunale. Qui parleranno di “Economia circolare, innovazione tecnologica e tutela dell’ambiente per un nuovo sviluppo”.

Sempre a Brindisi, alle ore 17.00, Paolucci e D’Alema incontreranno, presso l’Hotel Orientale, militanti e simpatizzanti di sinistra per parlare del futuro dell’Europa e del ruolo dell’Italia in una nuova Europa.

La giornata di lunedì si concluderà a Taranto dove, alle ore 19.00, presso la Cittadella delle Imprese (viale Virgilio, 152), il Gruppo consiliare LeU/I Progressisti della Regione Puglia ha organizzato un convegno dal titolo “L’Europa che vogliamo”.

Nel corso dell’iniziativa interverranno: Massimo Serio, Coordinatore provinciale di Articolo Uno Taranto; Maria Calò, componente del Coordinamento regionale di Articolo Uno; Ernesto Abaterusso, Presidente del Gruppo consiliare LeU/I Progressisti in Regione Puglia e Segretario regionale di Articolo Uno, l’Assessore regionale allo Sviluppo economico Mino Borraccino, il Deputato europeo Massimo Paolucci, candidato alle elezioni europee con la lista PD – Siamo europei e Massimo D’Alema, Presidente della Fondazione ItalianiEuropei.

L’evento sarà un momento di confronto per affrontare i temi di più importanti attualità e spiegare qual è l’idea di Europa che Articolo Uno ha in mente per costruire un’alternativa credibile ai populismi e alle destre.

Martedì 30 aprile Massimo Paolucci sarà a Tricase per l’iniziativa pubblica promossa dal Gruppo consiliare LeU/I Progressisti in Regione Puglia “L’Europa che vogliamo”.

Ad aprire i lavori saranno il Consigliere provinciale Nunzio Dell’Abatee il Sindaco di Alessano Francesca Torsello. Seguiranno gli interventi di Salvatore Piconese, Segretario provinciale di Articolo Uno e di Ernesto Abaterusso, Segretario regionale di Articolo Uno e Presidente del Gruppo consiliare LeU/I Progressisti in Regione Puglia. Le conclusioni saranno affidate a Massimo Paolucci.