Disagio abitativo, Ernesto Abaterusso (LeU/I Progressisti): “Dalla Regione nuovi strumenti in arrivo per frenare il fenomeno dell’emergenza abitativa”

Ecco le sue dichiarazioni

BARI – “Lo stanziamento di fondi, da parte della Regione, alle cinque Arca pugliesi per interventi di riduzione del disagio abitativo e per l’efficientamento energetico è senza ombra di dubbio un risultato importantissimo, raggiunto grazie al lavoro e all’impegno di un governo che continua a confermare l’attenzione e la sensibilità per le istanze e i bisogni dei territori e per l’emergenza casa che in tutta la Puglia rappresenta un problema, soprattutto per chi si trova in una condizione di temporanea difficoltà economica.

Ben 38 sono i progetti sull’intero territorio regionale approvati e ammessi al finanziamento, cinque dei quali in provincia di Lecce. All’Arca Sud Salento saranno destinati 15 milioni di euro.

Si tratta di un aiuto concreto messo in campo dalla Regione per superare o alleviare situazioni critiche nei comuni che soffrono di una forte emergenza abitativa. Occorre dare atto al prezioso lavoro e alla determinazione dell’Assessore alle politiche abitative Alfonso Pisicchio nonché degli uffici regionali ai quali va tutto il mio ringraziamento per essersi prodigati affinché questo risultato potesse essere conseguito“. Si legge così in una nota di Ernesto Abaterusso, Presidente Gruppo consiliare LeU/I Progressisti in Regione Puglia.