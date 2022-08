Bari, oggi Denny e la sua band cantano dal vivo Clark Kent

BARI – Oggi, mercoledì 3 agosto 2022, in Piazza Magrini nel quartiere Palese di Bari si terrà l’esibizione, promossa dal Municipio V, della band Denny project, che per la prima volta dal vivo eseguirà il nuovo singolo “Clark Kent”, pubblicato la scorsa settimana, edito dall’etichetta Smilax Publishing.

Il brano, con la feauturing del rapper Hurreezy, ha un sound caratteristico che mixa pop, funky, sonorità anni ’80 e una buona dose di rock. Inoltre, contiene un messaggio ben chiaro, la voglia di non arrendersi davanti alle difficoltà e cercare di superare i propri limiti. Infatti Clark Kent è l’identità segreta di Superman, noto personaggio dei fumetti, opera di Jerry Siegel e Joe Shuster.

“Abbiamo voluto utilizzare il paragone con questa figura – ha spiegato Denny, il frontman del progetto – perché è una persona normale che quando vuole superare i propri limiti e raggiungere un obiettivo importante, si impegna, si spoglia delle vesti quotidiane e diventa un supereroe”.

A supporto di questo lavoro sarà pubblicato, sulla piattaforma Youtube e sui canali social del gruppo, un videoclip, diretto dal filmaker Nilo Chapo e girato principalmente nel quartiere Palese di Bari. Qui tra le strade principali e moli caratteristici, son stati coinvolti, oltre ai componenti della band, anche i cittadini presenti e il comico Daniele Condotta.

“Vestiti da supereroi, con tanto di mantello, abbiamo girato per le vie della città, coinvolgendo tutti i presenti. È stato molto divertente! Grandi e piccoli si sono avvicinati e ci hanno fatto un grande piacere avere con noi l’amico Daniele Condotta e Hurreezy, il quale ha partecipato al singolo cantando in una strofa”.

La band che accompagna Denny è composta da Giuseppe Capasso alla chitarra, Domenico Cataldi al mixer, Giuseppe de Giosa alla tastiera e al synht e Gianluca Contessa alla batteria. Denny, Donato Fanelli all’anagrafe, ha intrapreso il percorso musicale nel 2019 dedicandosi al cantautorato e dopo qualche mese ha pubblicato il suo primo lavoro “Believe” con l’etichetta barese Alba Records di Danilo Granata. “Pianeti”, primo estratto dell’album, “Petali di rose”, “Come Rocky” hanno avuto un respiro nazionale e hanno riscosso un notevole successo di pubblico e di critica. Questo ha portato Denny a collaborare nella primavera scorsa con la Smilax Publishing alla realizzazione dei singoli “Fiero di me”, inserito nella compilation “Hot Summer” e “Tempesta”, inserito nel cd “Eurodance 2021”. Questo percorso ha portato Denny a cambiare assetto, facendosi affiancare da un gruppo di musicisti in modo da proporre la propria musica tra club, piazze e manifestazioni. Con i suoi musicisti, infatti, Denny e la sua band hanno partecipato a Casa Sanremo vincendo vari step del concorso “Live box” e attualmente sta girando la Puglia con il tour estivo.

Live Denny Project: Piazza Magrini – Bari

Info: 3478513634

Inizio concerto: 22.00