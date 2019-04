Da domani a lunedì torna a Bari “Gnam! Festival europeo del cibo di strada”

I dettagli

BARI – Torna a Bari da domani, venerdì 26 aprile, fino a lunedì 29 aprile, “Gnam! Festival europeo del cibo di strada”, che si svolgerà sul piazzale Lorusso con il sostegno del Comune di Bari.

Alla sua quarta edizione nel capoluogo pugliese, Gnam! si ripropone dopo il successo degli scorsi anni, con la migliore offerta dello street food del panorama nazionale e internazionale, tra cibo, preparazioni di alta qualità ed espositori pluripremiati.

In quattro giorni i visitatori potranno seguire i percorsi del gusto e assaporare nuove scoperte tra gli stand, ricchi di tipicità culinarie. La manifestazione, che ha iniziato nel 2014 il suo tour di sapori in giro per l’Italia, dopo Roma e Milano, ha scelto Bari per continuare a proporre il meglio dello street food italiano e internazionale. L’evento, che lo scorso anno si è presentato nel capoluogo pugliese con una doppia edizione, si propone di valorizzare la conoscenza delle tradizioni alimentari come elementi culturali ed etnici, puntando sulla genuinità dei prodotti agro-alimentari tipici di ogni zona d’Italia.

Agli ospiti sarà offerta la possibilità di degustare e scoprire prodotti tipici regionali introvabili e i piatti internazionali più famosi in vere e proprie isole gastronomiche, dove sarà possibile osservare dal vivo la preparazione delle ricette più golose e ascoltare il racconto dei produttori.

Un’altra novità riguarda il pubblico giovanile: gli organizzatori, infatti, hanno voluto che Gnam! fosse un momento di festa e di aggregazione soprattutto per i giovani. “Per questo – spiegano -, abbiamo deciso di riservare loro uno sconto del 30 % sull’acquisto della birra. Allo stesso tempo, però, aderendo alla campagna ‘bevi responsabilmente’, regaleremo, simbolicamente, una bibita al guidatore della comitiva (colui che, per mettersi alla guida, si asterrà dal bere), ad ogni tre birre acquistate“.

Nel panorama degli stand italiani ci saranno importanti novità. Dalla Campania giunge la gustosa e ricca mozzarella di bufala. Tra i formaggi, inoltre, sarà possibile assaporare il caciocavallo ‘impiccato’, pronto a sciogliersi lentamente, grazie alla cottura, sul pane tradizionale. Non mancheranno i dolci tipici della pasticceria napoletana, dal babà in varie declinazioni alla pastiera, dalla sfogliatella all’aragostina croccante.

La Basilicata sarà rappresentata dalla sua focaccia tipica, la “strazzata”. Una focaccia rustica originaria della zona di Avigliano: nell’impasto viene aggiunto il pepe nero, dopo essere stato rigorosamente macinato, oppure il lardo (secondo un’altra variante della ricetta). L’impasto finale è fatto riposare fino a una completa lievitazione naturale e, con un buco al centro, viene cotto nel forno a legna. La strazzata è farcita, generalmente, con provolone e prosciutto crudo, ma anche con frittata e peperoni, porchetta, mortadella o creme dolci.

Dalla Sicilia arriveranno le famose arancine, i cannoli preparati con la ricotta fresca e i tipici dolci di pasta di mandorle.

Eccellenza pugliese sono, infine, le bombette della Valle d’Itria. Tra Alberobello e Martina Franca, gli antichi fornelli dei macellai, a tarda sera, si trasformavano in osterie, dove nella brace profumata di legno d’ulivo si cuoceva questo involtino di carne, con all’interno un formaggio canestrato tipico di quest’area. Sempre dalla Puglia, ci saranno i cuoppi di fritti di mare, dal pescato dell’Adriatico, i panzerotti e la stracciata.

L’area internazionale

Visitare Gnam significa anche fare un suggestivo viaggio nelle altre culture gastronomiche. La novità dell’area internazionale, per questa edizione, è il Bbq americano. Il miglior barbecue degli Stati Uniti giunge tra gli stand di Gnam: saranno disponibili i più buoni tagli di carne, marinati con una miscela di spezie segrete e cotti con il legno giusto, per conferire il gusto del vero bbq. Nell’isola internazionale, inoltre, saranno presenti specialità messicane, come tacos e burritos; dalla Spagna, invece, paella e tapas, cotte in due gigantesche padelle e innaffiate di sangria o tinto de verano. Si continua tra le spade infilzate di carni per l’asado argentino, con un nuovo stand tipico, che propone l’antica cottura in verticale; mentre dal Venezuela giungeranno i churros e le arepas. Infine, a grande richiesta, tornano le specialità greche con le ricette originali di moussaka, gyros pita e souvlaki.

Gnam ha un livello della selezione molto elevato sul prodotto tipico, perché, alla base, c’è una scelta altrettanto severa per la partecipazione. Ogni espositore si avvale di prodotti a chilometro zero del proprio territorio. La manifestazione comprende una proposta molto vasta di cibo di strada (tanti sono i piatti anche per vegani e vegetariani), adatta a tutti i gusti e tutte le tasche. Ogni ricetta risponde a rigorose regole di lavorazione, igiene e freschezza.

Gnam! Festival Europeo del Cibo di Strada

Bari, 26-29 aprile 2019 – ingresso gratuito

orari: 26 aprile, dalle ore 18 alle ore 24

27 e 28 aprile, dalle ore 11 alle ore 24

29 aprile, dalle ore 18 alle ore 24.