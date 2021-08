Crifiu e Franza aprono l’Eos Festival a Bagnolo del Salento

BAGNOLO DEL SALENTO (LE) – Sabato 14 agosto alle 21:30 in Piazza San Giorgio a Bagnolo del Salento prende il via la prima edizione di Eos Festival. La serata si aprirà con il live set di Franza con il suo nuovo lavoro, Love Chain Ep. Profondamente influenzato dalle ritmiche della deep house e della world music, il dj, compositore, produttore salentino propone soluzioni armoniche e melodiche della musica jazz e sperimentazioni sonore contemporanee. A seguire l’atteso concerto dei Crifiu che, con il “Mondo Dentro Tour – L’arcobaleno dopo il diluvio”, presenteranno il loro nuovo singolo “Otranto”. L’originale identità sonora che mescola pop, urban, elettronica world music internazionale, sapori mediterranei e suoni contemporanei e il potente impatto scenico ed emotivo nei concerti dal vivo ha portato la band in tour in tutta l’Italia e in Europa nei maggiori festival internazionali. Il nuovo spettacolo live unisce, oltre al singolo “Otranto”, le hit della band (da “Rock & Raï” ad “Al di là delle nuvole”, “Un’estate così”) ai brani del precedente disco “Mondo Dentro”. Domenica 15 agosto sempre dalle 21:30, sul palco il cantautore salentino Mino De Santis, testimone di usi e tradizioni del meridione e del Salento, di storie di vita tra il triste e il comico, senza perdere mai l’ironia e la musicalità tipica dei cantautori italiani. In scaletta, oltre ai suoi brani divenuti ormai “classici”, anche le canzoni di “Sassidacqua”, ultimo progetto discografico pubblicato dall’etichetta Il Cantiere con la produzione esecutiva dell’Associazione Civilia. La chiusura, in esclusiva in Puglia per EOS Festival, sarà affidata ai Gang dei fratelli Severini, un pezzo della storia del rock d’autore italiano. La band marchigiana dai primi anni ’80 ha scritto pagine importanti della musica e della cultura nostrane, partendo dalla folgorazione dei Clash (erano appunto definiti i Clash italiani) sino a tracciare l’alveo su cui muoveranno centinaia di progetti italiani. Pochi mesi fa è uscito il cd “Ritorno al fuoco”, dieci nuove canzoni inedite (più la cover di A Pa’ di Francesco De Gregori) per un lavoro, come sempre, forte e combattivo. L’album affronta tematiche care all’antagonismo internazionalista, partendo dall’Italia per arrivare al mondo.

Ideata e organizzata da Dilinò, in collaborazione con il comune di Bagnolo del Salento e con l’associazione Gli Amici di Bagnolo, la manifestazione rientra nella Programmazione Puglia Sounds Live 2020/2021 della Regione Puglia (FSC 2014/2020 – Patto per la Puglia – Investiamo nel vostro futuro). Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti con prenotazione consigliata nel rispetto delle attuali normative normative anticovid19. L’area concerti ospiterà stand gastronomici food & beverage. Official Partner Menhir Salento. Media Partner Ciccio Riccio.

Eos Festival nasce con l’idea di inaugurare una nuova stagione di concerti e attività live nel Salento, soprattutto, dopo il periodo di chiusura di ogni forma di spettacolo e di pausa forzata a causa della pandemia da coronavirus per gli artisti e i lavoratori dello spettacolo. Eos è l’alba, l’aurora, il nuovo giorno che giunge ad illuminare l’orizzonte dopo la notte. Per i Greci è la divinità dalle rosee dita. Il Salento, la Puglia, terre del Mediterraneo dove la civiltà greca ha fiorito cultura e identità diventano, oggi, terre di rinascita. Dopo mesi di silenzio, si riaccendono gli impianti audio e le luci, ritornano gli strumenti sui loro luoghi più naturali, i palchi e riparte la musica. La gente ritorna nelle piazze a riassaporare il gusto e i profumi dell’estate mediterranea. Una nuova aurora, una nuova stagione, il canto che ritorna a splendere. Una nuova primavera. È questo Eos Festival: due giornate che vedranno protagonista la musica live, nel rispetto della normativa vigente, con uno sguardo al futuro della musica dal vivo e ad un orizzonte dove Eos torna a splendere con le sue dita di rosa. Un nuovo tempo dove pubblico e artisti tornano a incontrarsi.