Bollettino Coronavirus Puglia, i dati di oggi 5 febbraio 2023

161 casi positivi rilevati su 4.239 test giornalieri. Due decessi

REGIONE – Nuova giornata di informazione da Puglianews24.eu sull’andamento dei contagi Covid 19 in Regione con gli aggiornamenti di oggi domenica 5febbraio 2023. Andiamo a vedere di seguito i dati del bollettino odierno a cura della Regione Puglia.

Sono stati effettuati 4.239 test giornalieri per l’infezione da Covid-19 e sono stati individuati 161 casi positivi con una incidenza di 3,8% (ieri 4,6%).

I nuovi casi sono così distribuiti:49 in provincia di Bari,7 in Provincia di Bat, 15 in provincia di Brindisi,27 in provincia di Foggia,55 in provincia di Lecce,9 in provincia di Taranto,-1 residenti fuori regione,0 provincia in via di definizione.

15.108(-68) sono gli attualmente positivi (ricoverati + persone in isolamento), 201(-2) le persone ricoverate in area non critica e 7(-1) in terapia intensiva. Si sono verificati 2 decessi.

Complessivamente sono 9.578 le persone decedute; 1.597.348 (+ 227) le persone guarite;13.710.039 i test eseguiti.

I casi totali positivi Covid in Puglia sono 1.622.034, così suddivisi:

519.337 nella Provincia di Bari;

135.787 nella Provincia di Bat;

155.270 nella Provincia di Brindisi;

225.676 nella Provincia di Foggia;

345.173 nella Provincia di Lecce;

218.309 nella Provincia di Taranto;

17.106 attribuiti a residenti fuori regione;

5.376 provincia in definizione

Secondo la rilevazione settimanale del Ministero della Salute la percentuale di Posti Letto di Terapia Intensiva occupata da Pazienti Covid−19 in Puglia, in data 2 febbraio 2023 è 1,9% (la scorsa settimana 2,7%), in Italia 1,8%.La percentuale di Posti Letto in area non critica occupata da Pazienti Covid−19 in Puglia è di 8,2% (venerdì scorso 7,8%) in Italia del 5,8%.

Il tasso di incidenza cumulativo su 100.000 abitanti in data 2 febbraio è 46,1 (il 26 gennaio era 66,6). In Italia tale indicatore è 58 (una settimana fa era 65).